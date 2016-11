Kommentar: Gull fra NRK P3

Lørdagens P3 Gull fungerte effektivt som avbitertang for en av strengene på fela til Per Spellemann.

Spellemannprisen - nasjonens høyeste artistsutmerkelse - har kanskje aldri vært under større press enn akkurat nå. Fjorårets utdeling ble rammet av krass kritikk, innføring av kommersielle kriterier i enkelte av prisene i år har skapt stor debatt i norske artistmiljøer og nylig gikk høvdingen Bjørn Eidsvåg ut og lanserte tanken om å fjerne prisutdelingen fra tv-skjermen.

En slik uro er bensin på bålet for nykommere som ønsker å være en mer relevant prisutdeling enn Spellemann. Og P3 Gull sto klar med bensinslangen lørdag kveld.

Showet var storslagent. Kvaliteten både på produksjon og artister var skyhøy, gjennomføringen både profesjonell, morsom, original og til fingerspissene relevant.

Og ikke minst; P3 Gull hadde fått tildelt beste sendetid på NRK1 på en lørdagskveld. Bare dét er en seier for NRKs ungdomskanal.

Kritikere av den nye norske EDM-bølgen må også holde kjeft fremover hvis de fortsetter å hamre løs på misforståelsen om at sjangeren mangler melodier til fordel for programmerte synth-rytmer. Både Astrid S - med hjelp fra dePresno - og Alan Walker - med vokal fra Highasakites Ingrid Helene Håvik - briljerte i nedstrippet tapning med henholdsvis «Hurts So Good» og «Faded».

De var blendende vakre, begge to. Selv om originalvokalisten til «Faded», Iselin Solheim, riktignok hadde fortjent å ta del i rampelyset i disse lørdagskveldsminuttene, hun også.

I forhold til Spellemann - som nødvendigvis må ha et bredere nedslagsfelt - har P3 Gull en klar fordel av å kunne rendyrke populærmusikken, og kun den. Ikke noe country, ikke noe gammeldans, ikke noe klassisk eller samtidsmusikk.

Det er derfor vi alltid vil trenge Spellemannprisen, slik at all norsk musikk blir behørig dekket og hyllet. Men dersom P3 Gull fortsetter slik de startet lørdag, vil Spellemanns klasser for populærmusikk tape anseelse på bekostning av P3 Gull.

Men det gjør egentlig ingenting, så lenge P3 Gull på utmerket vis fortsetter å vise hvilket fantastisk år det har vært for norsk populærmusikk. Musikkbransjen bør bare juble over nok et forum for å skryte av seg selv i beste sendetid.

P3 Gull vil nok alltid være et alternativ - slik Alarmprisen i sin tid var.

Men for et alternativ!

STEIN ØSTBØ