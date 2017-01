Kommentar: Den usynlige Spellemann

Det ligger en viss ironi i at landets fremste artister er i ferd med å uthule landets fremste pris.

Lørdagens prisutdeling ble tidvis et merkelig skue, etter hvert som prisvinnerne ikke var til stede. Aurora, Alan Walker, Cashmere Cat, Marcus & Martinus. Nominerte Kygo var borte for tredje år på rad.

Og årets Spellemann ble historisk på så mange måter. Ikke bare fordi Marcus & Martinus ble de yngste Spellemannvinnerne i historien, men også fordi de droppet å møte opp for å motta den gjeveste av dem alle, Årets Spellemann.

Årets Spellemann er faktisk i ferd med å bli usynlig, iallfall på selve kvelden.

VIS DAME: Frida Ånnevik vant viseprisen, foran blant andre Stein Torleif Bjella som var manges favoritt. Dette bildet er fra hennes første pris i 2013. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I fjor valgte Kygo den samme varianten som Marcus & Martinus til fordel for X Games i Aspen. Året før var Nico & Vinz på spillejobb i USA. Tre år på rad har Årets Spellemann glimret med sitt fysiske fravær for å motta den absolutt største hedersprisen en norsk artist kan få i sitt eget hjemland.

Og om ikke det er ille nok; det er den unge og nye generasjonen artister som åpenbart har et helt annet syn på viktigheten av Spellemann enn det som har vært tradisjonen hittil.

Et problem for Spellemann? Det skulle jeg tro!

Disse tre artistene gir et ganske klart signal her; selvfølgelig er det gøy å bli Årets Spellemann, men jeg prioriterer uansett annerledes med tanke på å være i Norge for å hente den. En slik nedprioritering reiser samtidig spørsmålet om Spellemannprisen egentlig har så stor betydning for dem som de gir uttrykk for.

For det dreier seg mye om å prioritere. Datoen for Spellemannprisen blir satt svært tidlig, i god tid til å passe inn i turne- og PR-planer. Kygo og Nico & Vinz befant seg i USA da de vant, men Marcus & Martinus var tross alt kun halvannen times flytur unna, i Finland.

Jeg sier ikke at prisen til unggutta ikke er fortjent, for det var den - ikke minst etter å ha stengt to av Skandinavias største forlystelsesparker i fjor sommer på grunn av trøkket fra publikum - men apparatet rundt tvillingene bør ta en runde med seg selv om ikke Finlandsturen kunne vært skjøvet på, vekk fra Spellemannutdelingen.

Historiske er de uansett. Det er også Karpe Diem som nå har fått tre priser og sju nominasjoner - fordelt på to år - for én og samme plate, eller låtliste, om du vil. Det skal selvsagt ikke være mulig å vinne Spellemannpriser i to påfølgende år for samme plate, men Karpe Diem har herved klart dette kunststykket.

Et problem for Spellemann? Skulle tro det.

2016 var et gyllent norsk artistår, både nasjonalt og internasjonalt. Da er det synd at sentrale priser gis til utgivelser fra 2015, da hovedtyngden av Karpe Diems album ble påbegynt. Det samme gjelder for så vidt også for Årets Låt, Alan Walkers "Faded", som også kom i 2015. Her bør det lages strengere tidsregler for å unngå at andre utgivelser enn de som faktisk er innenfor året - 2016 i dette tilfellet - kommer med.

Utfordringer er det iallfall ikke mangel på for Spellemannstyret i 2017, heller. Så får vi se om Årets Spellemann i 2018 befinner seg i Aspen, San Francisco eller Helsinki.

Eller aller helst der vedkommende bør være, på Spellemann-scenen.

STEIN ØSTBØ