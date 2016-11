Bjørn Eidsvåg vil ha Spellemannprisen bort fra TV

Behovet for seertall går ut over feiringen av norsk musikk, mener en av landets største artister.

Utdelingen av Spellemannprisen for 2016 er to og en halv måned unna.

Igjen krangler bransjen i forkant.

Bjørn Eidsvåg har forslaget som kanskje er mest radikalt.

I et innlegg på sin private Facebook tar veteranen til orde for at Spellemann-utdelingen ikke skal gå på TV-skjermen.

VIL PÅ TV: Spellemannprisens styreleder Marte Thorsby. Foto: JANNECKE SANNE NORMANN

På tampen av et lengre resonnement skriver han:

«Forøvrig tror jeg Spellemann hadde hatt det vel så godt om det ble en ikke-TV-sendt bransjefest hvor vi feiret musikken, mangfoldet og hverandre uten å måtte skule til seertall. La P3 Gull kjøre TV-versjonen.»

– Kan kombineres



Spellemann-styreleder Marte Thorsby er ikke tilhenger av ideen.

– Vi ønsker fortsatt å være på TV. Det er en viktig kanal for å nå ut til hele det norske folk, og vi mener det er mulig å kombinere en god TV-produksjon med å feire musikken, mangfoldet og hverandre, sier hun.

KOM IKKE: Kygo ble årets spellemann for 2015, men var opptatt med spillejobb i USA da utdelingen fant sted. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Spellemannprisen som går av stabelen 28. januar blir denne gangen todelt.

Sjangerpriser deles ut på utestedet Sentralen i Oslo, med kun inviterte gjester. Denne biten sendes direkte kun på NRKs nettside.

Det TV-overførte showet med de «større» prisene sendes fra Sentrum Scene. Salen har ca. 20 prosent av publikumskapasiteten til Oslo Spektrum, som huset 2015-utdelingen.

– Begge skal være høytidelige og viktige arenaer, med litt ulikt uttrykk.

KOM IKKE: Nico & Vinz ble årets spellemenn for 2014, men var opptatt med spillejobb i USA da utdelingen fant sted. Foto: HELGE MIKALSEN

Thorsby synes ikke utdelingen kompromitteres nevneverdig av at den sendes på TV.

– Vi må hele tiden ha i bakhodet at det også er en TV-sending, men det er ikke noe problem å gjøre det staselig likevel.

Kjøpt og betalt



Eidsvågs utspill kommer i kjølvannet av reaksjoner på Spellemannprisens regelendringer av året.

OUTSIDER-SEIER: Duoen Bow To Each Other (Gunhild Ramsay Kristoffersen og Megan Kovacs) danket ut a-ha og Marcus & Martinus da de fikk prisen for årets popgruppe på Spellemannprisen 2015. Foto: NTB SCANPIX

I kategoriene popgruppe, popsolist og urban skal juryene nå ikke bare ta hensyn til «kvalitet», men også til «relevans» – sistnevnte av mange tolket som kommersiell suksess.

Dette har fått en rekke bransjeaktører til å reagere.

«Det er ikke like mye stas med en bronseharpe hjemme i stua når prisen er kjøpt og betalt», skrev daglig leder Erik Hillestad i plateselskapet Kirkelig Kulturverksted, i et Aftenposten-innlegg.

Opprinnelig skulle også visekategorien omfattes av «relevans»-regelen, men det har Spellemann gått tilbake på.

Knefall



I sitt innlegg skriver Eidsvåg at det vil være et «selvutslettende knefall for markedskreftene» dersom salgstall skal trumfe kvalitet når Norges største musikkpriser deles ut.

Samtidig støtter han Marte Thorsby – som har svart Hillestad i Aftenposten – i at visse kategorier bør ha utgivelsenes popularitet som en del av vurderingen.

NYE IDEER: Bjørn Eidsvåg tar til orde for å ta Spellemannprisen bort fra TV. Foto: JØRGEN BRAASTAD

«Kvalitetskriteriet er en vel så lunefull skjøge som popularitetskriteriet. Kvalitet er ikke en objektiv størrelse og de som hevder å forfekte kvalitet er også avhengige av klakører/popularitet i sine kretser», skriver Eidsvåg.

«En Spellemannpris er et flyktig fenomen som på ingen måte er uttrykk for en objektiv sannhet om at man har skapt noe storartet, bare at det er verdsatt av noen dødelige, forfengelige entusiaster akkurat den dagen, og det er egentlig stas nok det.»

På dette punktet er Marte Thorsby enig med ham.

– Du kan jo si at vi ikke gjør det enklere for oss selv ved å innføre «relevans» som et kriterium i populærkategoriene, sier hun.

– Men det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom kvalitet og relevans når musikk skal bedømmes.