Soulsangerinnen Sharon Jones i The Dap-kings er død

Etter to år tapte 60-åringen kampen mot kreften.

«Vi er lei oss for å annonsere at Sharon Jones har sovnet inn etter en heroisk kamp mot kreften. Hun hadde sin nære og kjære rundt seg, inkludert Dap-Kings. Takk for deres bønner og tanker gjennom denne vanskelige tiden.» står det på sangerinnens nettside.

Ifølge musikkmagasinet Rolling Stones fant Jones' leger en kreftsvulst i gallegangen hennes i 2013. Senere samme år opererte hun bort galleblæren, og i etterkant sa hun at hun følte seg bra og var på bedringens vei.

Ifølge nettmagasinet Pitchfork kom kreften tilbake i 2015. Rolling Stones skriver at den da hadde spredt seg til lungene, leveren og lymfeknutene.

Artistens twitterprofil vitner om at hun fortsatt turnerte i år, men at hun i november måtte avlyse en konsert på grunn av lungebetennelse.

Ifølge New York Times så sto hun fortsatt på scenen mens hun fikk cellegift. En av typene hun fikk hemmet bevegelsen hennes i benene.

– Jeg klarer det ikke lenger. Jeg må danse på scenen. Jeg vil ikke ha noe som gjør meg sengeliggende, sa hun til avisen i et stort intervju i juli.

Ledet bandet til Amy Winehouse

I 2011 spilte hun på Øya festivalen i Oslo sammen med bandet The Dap-kings. I anmeldelsen av opptredenen står det at bandet var det som ga Amy Winehouse sounden som gjorde henne til verdensstjerne.

«Med Sharon Jones hadde The Dap-Kings allerede skreddersydd det strenge, retroromantiske r & b- og soulsounden i flere år.» skrev VGs musikkanmelder Stein Østbø da.

I 2014 ble bandet Grammy-nominert for sin plate «Give the people what they want»., og i 2015 kom bandets siste plate, en juleplate som fikk en femmer på terningen av VGs anmelder. Før det har bandet gitt ut fem plater.

Huffington Post definerer sangerinnen som damen som «fornyet stilen og styrken som definerte 60- og 70-tallets soul og funk».