Skuffet Miranda Lambert dynket i netthets

Countrystjernen Miranda Lambert (32) postet et bilde av seg selv og sin nye kjæreste på Instagram, men var uforberedt på reaksjonene.

Lambert var selvskreven gjest under onsdagens Country Music Association Awards i Nashville onsdag, og med seg hadde hun musikerkjæresten Anderson East (28).

Et halvt år er gått siden paret for første gang viste seg offentlig sammen etter at Lambert hadde brutt med ektemannen Blake Shelton (39) i fjor høst. Shelton og Lambert var blant musikkbransjens mektigste stjernepar i de fire årene de var gift, og de opptrådte ofte sammen og vant flere felles priser.

Ikke alle er fornøyd med at Lambert har fått en ny mann i livet sitt. Da en feststemt sangstjerne dagen etter postet bilde av seg selv og kjæresten på Instagram, rant det nemlig inn en haug med stygge kommentarer.

Svært mange gikk hardt ut mot særlig Andersons utseende, men også parets klær og det ene med det andre. Selv om paret også fikk mye ros, var det påfallende mye hets å spore.

For Lambert, som ikke er en spesielt ivrig bruker av sosiale medier, ble det en svært ubehagelig oppdagelse. Det førte til at hun satte seg rett ned og ga hetserne svar på tiltale. I en ny post på bildedelingstjenesten, sammen med et bilde av seg selv på en hest i solnedgangen, skriver den opprørte 32-åringen:

STJERNEPAR: Miranda Lambert og Anderson East. Foto: AP

«(...) Jeg var stivpyntet og ute på byen med den fine mannen min på CMA Awards i Nashville. Jeg hygget meg og postet et bildet. Når jeg nå ser etter, kommer jeg over alle disse fordomsfulle negative kommentarene. Feige mennesker gjemmer seg bak et tastatur eller en mobiltelefon og skriver ubrukelige kommentarer om øynene våre, klærne og kroppsspråket».

Hun gir seg ikke der:

«For en haug med dritt. Tusen takk til dere for at dere minner meg på hvorfor jeg leser bøker, skriver sanger og tilbringer det meste av tiden min med dyr og mennesker jeg stoler på og er glad i».

Lambert runder av med en advarende tekst signert den avdøde forfatteren og lyrikeren Maya Angelou om at ord kan såre mer enn man er klar over.

PÅ SCENEN: Miranda Lambert opptrådte også. Foto: AP

Mange av kommentarene under det forrige bildet er nå slettet. Lambert får for øvrig god støtte fra trofaste fans, som i klartekst sier hva de mener om hetserne.

Countrystjernen, som neste uke lanserer Lambert nytt album med tittelen «The Weight Of These Wings», har nesten tre millioner følgere på Instagram.

Nedturen til tross – Lambert ble på countrygallaen kåret til årets kvinnelige vokalist. Hun var også blant artistene som opptrådte. Det aller største trekkplasteret på prisutdelingen var imidlertid en stjerne man normalt ikke putter i countrykategorien, nemlig Beyoncé.

