Pink gravid med barn nummer to

Artisten kunngjorde nyheten på i et overraskende innlegg på Instagram.

Pink og mannen Corey Hart venter sitt andre barn. Fra før har de datteren Willow (5) sammen, og det er sammen med henne at artisten velger å vise frem babymagen for første gang.

Kledd i fotsid hvit kjole med blondedetaljer, hviler datteren hodet på magen hennes. Hun skriver kun «overraskelse» ved siden av bildet.

Magasinet People skriver at artisten tidligere i år avslørte til «Good Morning America» at hun tenkte på å utvide familien.

– Jeg elsker å være mamma. Det er lenge siden jeg bestemte meg for at jeg ønsket meg en lykkelig familie, og det er mitt absolutt øverste mål i livet, sa hun.

Da paret ventet sitt første barn avslørte Pink at det var noe de hadde jobbet hardt for. Hun var likevel redd for å fortelle om nyheten da hun først ble gravid.

– Jeg var skikkelig nervøs. Jeg har opplevd en spontanbort tidligere, sa hun til Ellen DeGeneres i 2010.

Hun og mannen møtte hverandre for første gang i 2000, og giftet seg i 2006. Paret gikk fra hverandre i 2008, men fant sammen igjen før deres første datter ble født i 2011.