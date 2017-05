Ariana Grande hyller fansen etter terroren: – Vi vil ikke la hatet vinne

Ariana Grande bryter tausheten etter terroren som rammet fansen hennes i England. Hun lover å støtte ofrene med en egen veldedighetskonsert i Manchester.

– Mitt hjerte, mine bønner og kondolanser er med ofrene etter Manchester-angrepet og deres nære. Det er ingenting jeg eller noen kan gjøre for å fjerne smerten dere føler eller gjøre det bedre. Men jeg rekker likevel ut en hånd - og alt annet jeg kan gi dere, skriver hun på Twitter og Facebook fredag kveld.

Artisten hadde akkurat gått av scenen en bombe gikk av rett utenfor konsertlokalet i Manchester mandag denne uken. 22 mennesker ble drept og mer enn 70 er innlagt på sykehus. Det yngste offeret, Saffie Rose, var bare åtte år.

Salman Abedi (22) er mistenkt for å være selvmordsbomberen, og politiet mener det er snakk om et nettverk som står bak.

Stor oversikt: Dette er ofrene etter Manchester-terroren

PREGET: Det var en øyensynlig medtatt Ariana Grande som forlot jetflyet på flyplassen i Boca Raton tidligere denne uken. Foto: SPLASH NEWS

– Har tenkt på dere ustanselig



Grande postet tirsdag morgen etter konserten en kort Twitter-melding om at hun var fullstendig knust, og avlyste resten av turneen sin. Siden har det vært stille fra henne - til nå.

– Jeg har tenkt på fansen min, og på dere alle, ustanselig den siste uken. Måten dere har taklet alt dette har vært inspirerende og gjort meg stoltere enn dere noen gang vil forstå, skriver hun.

– Vi vil ikke la dette splitte oss. Vi vil ikke la hatet vinne, sier hun og fortsetter:

– Medfølelsen, godheten, kjærligheten, styrken og samholdet dere har vist hverandre den siste uken har vært det motsatte av de grufulle intensjonene det må ligge bak en så ond handling som ble begått på mandag. DERE er motsatt.

Les hele brevet under:

Vil holde veldedighetskonsert

Grande skriver også at hun vil dra tilbake til Manchester for å holde en veldedighetskonsert og at inntektene skal gå til ofrene for terroren.

Hun oppfordrer til å svare på volden med å stå sammen, hjelpe hverandre, elske mer, synge høyere og leve bedre og mer generøst enn tidligere.

– Jeg vil komme tilbake til den modige byen Manchester for å være sammen med mine fans og for å ha en veldedighetskonsert til ære for og for å samle penger til ofrene og deres familier, skriver hun.

– Jeg vil aldri glemme ofrene - og de som mistet sine kjære. De vil være med meg i alt jeg gjør resten av livet, avslutter artisten.

Grandes låt «One Last Time» har siden angrepet gått til topps på den britiske hitlistene.

Ellie (18) overlevde: Husker de livløse kroppene