Sophie Elise-singel stuper på hitlistene

Etter to uker har ikke «All Your Friends» så mange venner lenger.

Vel hadde hun gitt ut et par låter før, men det vakte oppsikt da bloggstjernen Sophie Elise Isachsen (22) nylig erklærte at hun satser på musikk fremover.

«All Your Friends» fikk en god start. I sitt andre døgn ute i offentligheten fikk den over 120.000 avspillinger på Spotify, og ble den tredje mest populære på streamingtjenesten i Norge den dagen.

Det er heller ikke hver dag noen låter passerer 120.000 på norske Spotify.

Men allerede dagen etter sank «All Your Friends» fra seks- til femsifret tall.

GÅR NEDOVER: Sophie Elise-singelen synker drastisk etter en lovende start. Foto: ODIN JÆGER

Den sterke starten ga Sophie Elise en god førsteukeplassering på VG-lista, Norges offisielle hitliste, som er basert på ukestall. Der startet singelen hennes på 9. plass forrige fredag.

Til sammenligning debuterer Hkeems «Urettferdig», oppfølgeren til årets største norske hit, «Fy faen», på 23. plass i dag.

Halvert og vel så det



De siste dagene har «All Your Friends» ligget på snaue 50.000 daglige Spotify-spillinger. På dagens ferske VG-liste synker den fra 9. til 31. plass.

MUSIKALSK LOOK: Sophie Elise på prisutdelingen P3 Gull november 2016. Kanalen har ikke spillelistet singelen hennes. Foto: NTB SCANPIX

Bjørn Rogstad, A&R-sjef ved Sophie Elises plateselskap, Universal, mener det er naturlig at tallene for «All Your Friends» har roet seg etter en start han betegner som «vanvittig».

– Hun har en stor fanbase som er ekstremt dedikert og aktiv, men det tar tid å sette en låt utenfor fanbasen. I tillegg fikk hun masse kjærlighet fra Spotify og andre streamingtjenester som har vurdert låten uten fordommer.

Uønsket oppmerksomhet



Singelens musikkvideo bidro også til fokus på utgivelsen.

MESTRER MIKKEN: Sophie Elise har fått positive tilbakemeldinger på sin sanginnsats, blant annet av VGs anmelder. Foto: TROND SOLBERG

– Vi fikk dessverre en del uønsket oppmerksomhet i form av grums fra de mørkeste avkroker på nettet, sier Rogstad.

– Men når støyen nå har lagt seg starter den egentlige jobben med å få låten til å feste seg.

Ifølge Rogstad tar det i gjennomsnitt tre måneder fra en sang gis ut til den når sitt toppunkt.

– Hadde låten gått inn på topp 30 etter tre ukers salg – som er en mer normal utvikling – hadde alle gitt tommel opp for stor suksess. Vi er superfornøyde. Vi bygger en karriere her.

NRK P3 har ikke funnet plass til «All Your Friends» på noen av sine spillelister. Universal melder om laber entusiasme fra radio foreløpig.

– Som forventet. Det tar litt tid for folk å venne seg til at Sophie Elise er en artist de må regne med fremover.