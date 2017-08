Sophie Elise blir artist

En av Norges største bloggere (22) vil nå få utløp for vanskelige følelser gjennom musikk.

Sophie Elise Isachsen har tidligere gjort seg bemerket som blant annet blogger og forfatter. Etter et halvt år med hemmeligheter slipper hun nå låten «All Your Friends».



Det er ikke første gang Isachsen gir ut musikk, men ifølge 22-åringen føles det langt bedre denne gangen.

– Jeg har gitt ut musikk før, men da ble jeg bare kastet ut i noe for å være et slags produkt eller bare et navn for noe som er laget ferdig for meg. Jeg var 18 år og tenkte at det var gøy. Dette er noe jeg har hatt lyst til å gjøre lenge, men det måtte føles 100 prosent riktig.

SKRIVER OM FØLELSER: Sophie Elise syns det er lettere å skrive om følelser enn å snakke om dem. Foto: Odin Jæger , VG

Personlig tekst



I låten går refrenglinjen «Fuck all your friends» igjen en rekke ganger. Inspirasjonen til teksten har Sophie Elise Isachsen hentet fra en tidligere forelskelse, men hun er også åpen for andre tolkninger.

– For meg handler det om følelsen av å sitte hjemme og tenke at du lar noen ha kontrollen over deg samtidig som du tenker «bare så at du vet det kunne jeg ha ligget med alle vennene dine, jeg kunne ha fucket opp livet ditt». Man girer seg opp og tenker på den måten uten å gjøre noe med det, sier hun.

22-åringen forteller at låten den gang var følelser hun måtte få utløp for. Nå står det derimot langt bedre til på kjærlighetsfronten, og Isachsen sier at hun er på et langt lykkeligere sted. Hun mener det er godt å kjenne på disse rake motsetningene nå som låten slippes.

– Alle har en fortid, og alle har en historie. Jeg vet jo hva jeg føler nå. Jeg vil mye heller ha en god følelse i livet mitt nå og gi ut denne låten enn at jeg skulle hatt det like jævlig som da jeg skrev den og så gitt den ut, da ville dette bare ha føltes kjipt.

Bloggeren forteller at vennene hennes som har hørt låten sier at de kjenner igjen låten personen handler om. Mannen låten handler om har ifølge Isachsen også vært en av de aller første som fikk høre den.

– Jeg fikk slengt en spøk tilbake, men han sa jeg hadde gjort en god jobb og at han fikk låten på hjernen. Så hvis det ikke funker mellom deg og noen er det bare å skrive en låt de får på hjernen, så kan de aldri unnslippe, sier hun og ler.

HARD JOBB: Sophie Elise forteller at det har vært mye jobb i forkant av låtslippet. Nå gleder hun seg til å kunne fortelle om prosjektet hun har holdt hemmelig. Foto: Odin Jæger , VG

– Føles stort

På slutten av fjoråret signerte Sophie Elise med plateselskapet Universal. Mye jobb og et halvt år senere sitter hun rundt et bord med bilder av noen av verdens største popstjerner rundt seg. Det siste året har planen vært å trekke seg litt tilbake for å kunne skape noe positivt.

– Det har vært vanskelig å holde det skjult fordi jeg har følt meg så urolig kjedelig. Jeg har brukt mange timer på sessions også har jeg ikke kunnet fortelle hva jeg har gjort. Jeg har hatt lyst til å dele det, men det har vært godt å føle på at jeg sitter inne med noe som føles stort for meg, sier hun nå som låtslippet er et faktum.

Selve låten ble til under en såkalt skrivesession i Stockholm, og ifølge Isachsen satt både låten og innspillingen av vokalen på første forsøk. Hun forteller til VG at hun stadig skriver små dikt og tekstlinjer, og at noen av disse også var noe av bakgrunnen for sangteksten.

– Jeg har synes det er vanskelig å snakke om følelser i en privat setting. Jeg kan gjøre det på jobb, men på privaten er jeg alltid den som lytter. Hvis blir snakk om meg prøver jeg å tulle det bort, sier hun og legger til:



– Ved å skrive, enten det er i form av musikk, blogg eller bok så får jeg utløp for følelser. Der kan jeg bare få være sårbar eller vise andre sider av meg selv.

Ikke redd for kritikk

Selv om bloggeren, forfatteren og DJ-en er aktiv på mange arenaer er hun ikke engstelig for å bli overarbeidet, lei – eller at folk skal bli lei henne.

­– Nei, jeg er ikke redd for det. Mange kjendiser jeg har fulgt med på over flere år har ikke gjort så mye spesielt. Folk blir jo ikke lei av kjendiser som ikke gjør noe spesielt, så hvorfor skal de bli lei av meg som gjør så mye forskjellig. Jeg prøver å utvikle meg hele tiden, sier hun.

Hun er heller ikke bekymret for at folk ikke skal ta musikkprosjektet seriøst og kun tenke på det som et kjendisstunt. Det tar hun snarere tvert imot som en kompliment.

– Jeg har skrevet låten selv. Det er jeg som synger, og det er meg i musikkvideoen. Jeg har jobbet for å skape meg et navn, og derfor fått muligheter. Noen kan se på det som urettferdig, men det gjør ikke jeg. Jeg har uansett prestert på det jeg skal gjøre.

MANGE JERN I ILDEN: Sophie Elise er både blogger, forfatter, DJ og nå artist. Hun mener allikevel at hun hadde hatt tid til å gjøre enda mer. Foto: Odin Jæger , VG

Hun bekymrer seg heller ikke for en eventuell kritikk, selv om hun innrømmer at hun oftere lar kritikken komme inn under huden nå enn tidligere.

– Alt jeg jobber med nå betyr veldig mye for meg. Derfor bryr man seg jo. Dette har jeg jobbet hardt og veldig lenge for, og er i utgangspunktet veldig stolt over. Om folk ikke liker låten er det ikke sånn at jeg skal la noen ta det ifra meg.

Fremover er planen å kombinere blogg, forfatterskap og enda mer musikk. Hun avviser spørsmålet om hun føler det for mange roller å fylle på én gang.

­– Det er ikke sånn at jeg har paparazzier etter meg, det går helt bra. Det er Norge. Å være kjendis her er ingenting. De som blir høye på seg selv av å være kjent i Norge forstår jeg ingenting av, jeg forstår meg heller ikke på at det presset blir for mye, sier hun og legger til:

– Jeg vil jobbe videre med å skape og få utløp for følelsene mine.

