Låtanmeldelse: Sophie Elise – «All Your Friends»

Sophies livløse verden.

LÅT: POP

Sophie Elise



«All Your Friends»

Alle vennene dine er potensielle fiender når Sophie Elise Isachsen dunker ut en ny middels bra låt.

Sophie Elise er – enten du digger det eller ei, kompis – en av de viktigste figurene i den norske offentligheten. Som outrert glamourpersonlighet med kjapp skalle og sterke meninger har hun ett og annet sentralt til felles med Lana Del Rey.

Men så var det musikken, da.

«All Your Friends» er hennes tredje singel. Allerede nå er det mulig å ane konturene av prosjektet: Generisk popmusikk med bedre vokal enn tekster. Uten at det sier allverden.

Sophie Elise er nemlig en helt OK vokalist. Men hittil har hun ikke fått stort å jobbe med.

Og det blir ikke stort bedre med dette – en påminnelse om hvor satt den sentrumsorienterte R&B-popen ligger an til å bli i kjølvannet av Astrid S og lignende suksesshistorier.

Teksten på refrenget er oppsiktsvekkende hevngjerrig, temmelig sensasjonalistisk og unektelig fengende – et klart tegn på at Sophie Elise skiller seg fra røkla på sitt helt eget vis.

Dette blir nødvendigvis en hit. Dermed er det dumt at låten som helhet oppleves så kynisk og tømt for livsglede.

Et overraskende brudd ville i utgangspunktet vært svært velkomment, men når det først kommer – i form av et skurrende fragment fra en telefonsvarermelding – er underveldelsen total.

Om du går for Sichelles «Fuck deg», Eamons «Fuck It (I Don’t Want You Back)» eller noe helt annet: Det finnes adskillig mer minneverdig musikk om hevnknulling der ute enn «All Your Friends».

MARIUS ASP