Her er kjendisenes pappa-hyllester på farsdagen

Fedre, ektefeller og samboere får gode ord. En gratulerer seg selv, andre fnyser av dagen hvor pappa får slappe av.

Farsdagen er nok ikke årets helligste søndag, men byr på en anledning til å gjøre stas på diverse farsfigurer i sosiale medier.

Blogger Sophie Elise Isachsen er blant dem som hyller sin far med bilder fra da hun var liten og han var yngre.

«Takk for at akkurat du ble min pappa. ❤️ Og det er kult at du enda har det lange håret forresten», skriver hun på Instagram om sin pappa Jan Olav Isachsen.

Popkomet Julie Bergan går også tilbake til barndommen med sin far, som hun synes er enda kjekkere nå som han har grått hår:

TV-programleder Ida Fladen har følgende å melde: «Legenden Jan Fladen. Pappa, du er den råeste, rareste og snilleste jeg vet om».

Tone Damli gjør på sin side det klart at «Denne pappaen e óg fantastisk fin og god. Gratulera med farsdagen, pappa'n min💙».

Damli har flere å holde styr på, og passer på at også samboer og far til datteren Billie, Markus Foss, får sitt: «I mine auge er du verdens beste og finaste pappa💙 ».

Anne Rimmen velger å ikke vise så mye av sin knapt fire måneder gamle sønn Ebbe, men gratulerer like fullt samboer og fersk pappa Ailo Gaup med dette:

En annen fersk forelder er blogger Anna Rasmussen, som akkurat har fått sitt tredje barn, i en alder av 20. Hun gir samboeren Jan Lossius, faren til nyankomne Lucas, ros med flere innlegg på farsdagen. Dette er det siste:

Maria Mena har siden starten av karrieren sunget og fortalt om vanskelig oppvekst.

Det kan sies å skinne gjennom i posten hun har lagt ut på sin offisielle Facebook:

Det viser seg forøvrig at farsdag ikke er særlig populært i det øverste sjikt av populære norske trubadurer: