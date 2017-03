Fanny Andersen sto frem som bifil i musikkvideo med Sophie Elise – overrasket venner og familie

Popartisten tok sine nærmeste på sengen.

Litt baluba ble det da Fanny Andersen (22) i november ga ut singelen «Kids».

For å få litt blæst rundt den la artisten ut noen snutter hvor hun kliner med en av Norges mest kjente bloggere, Sophie Elise Isachsen, som hun også er venninne med.

Nå har snuttene blitt en hel video – se den øverst i saken.

– Jeg hadde jo ikke fortalt at jeg er interessert i begge kjønn. Så, for familie og venner var det litt overraskende, ler Andersen.

Oslojenta tror foreldrene hennes var klare over at hun var bifil. Ellers var det lite kjent.

– Det er ikke noe jeg følte behov for å fortelle alle. Jeg er imot konseptet «komme ut av skapet», for jeg mener at det ikke er noe skap der.

LOVENDE: Fanny Andersen har fått et solid apparat rundt seg i startgropen av karrieren. Foto: PETROLEUM

Reaksjonene var bare positive, forteller hun.

– Bestemoren min syntes det virket litt slitsomt å være interessert i begge kjønn. Ut over det var det bare tommel opp!

Signert av de største



Noe av årsaken til at videoen har brukt tid på å komme ut er at det har skjedd store ting i 22-åringens karriére de siste månedene.

Andersen deler nå management (Made) og norsk plateselskap (Petroleum) med jevngamle og profilerte artister som Aurora Aksnes og Sigrid Raabe.

Hun skal lanseres i Europa via den tyske avdelingen av verdens største plateselskap, Universal.

I videoen er det mye klining – og kaos. Ikke tilfeldig, røper hun.

– Dette er min beste måte å formidle det på, kaoset som var i hodet mitt fra jeg var 17-18 til 20. Enten du er bifil eller ikke, det er jo den tiden man har til å utforske. Det er en forvirrende periode, før man finner seg selv.

– Hvordan går det nå?

– Jeg kommer nok alltid til å være forvirret! Men jeg har funnet mer av meg selv nå ja.