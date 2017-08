Kingsford Siayor tar for første gang bladet fra munnen om hetsen etter at musikkvideoen til «All your friends» kom ut.

Kingsford Siayor er skuespilleren i videoen til Sophie Elise, og siden den kom har hatkommentarene haglet.

En rekke anonyme kontoer gikk så langt i hetsen av både bloggeren og Siayor at Youtube og Vimeo besluttet å stenge kommentarfeltet til videoen. Saken har til og med blitt omtalt av britiske BBC.

Til nå er det kun Sophie Elise som har uttalt seg i saken, men nå tar skuespilleren bladet fra munnen i et intervju med Dagbladet.

Han opplever det som meningsløst å diskutere med mennesker som kommer med hatytringer som de i kommentarfeltet til videoen. Likevel følte han at han måtte uttale seg nå.

– Kommentarene var rettet mot alle med annen etnisk bakgrunn, ikke bare meg personlig. Jeg føler meg ikke som ett offer i det her, selv om mange tenker det, sier han til avisen.

Siayor ønsker ikke kommentere saken ytterligere overfor VG.

Siayor har levd av å være skuespiller i ti år, og har tidligere vært å se i blant annet «Kampen for tilværelsen» og «Mammon 2». Til høsten er han aktuell i oppsetningen «Renset» på Nationaltheateret.

Kommentarfeltet til videoen viser likevel at bruken av skuespillere med en annen etnisk bakgrunn er kontroversiell i Norge, mener Siayor. Han sier til Dagbladet at han ikke er overrasket over kommentarfeltet.

– Slike kommentarer kan virke skremmende når man ikke er vant til det. For meg er det bare ord på nettet, men når ordene blir gjort til handling, da blir det skummelt, sier han.

– Jeg har opplevd sånne ting før. Det er min hverdag. Men nå kan alle se det. Det som berører meg mest, er alle de varme og omtenksomme meldingene som har kommet inn på telefonen min, at det er så mange som viser forståelse og at folk tar opp kampen mot dem som skriver slikt, legger han til.

Sophie Elise fortalte på mandag at hun ikke hadde forventet at kommentarfeltet til vidoen skulle bli fylt av rasistiske og nazistiske holdninger og kommentarer.

– Jeg synes det er helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er sjokkert. Det sier desverre mye om om den mørke dele av samfunnet, sa hun da.

Det kom nesten 600 kommentarer på videoen allerede i løpet av den første natten og mandag formiddag.

– Folk har tydeligvis et problem med at jeg er hvit og han er mørk, og det er for meg helt ubegripelig, sa hun.