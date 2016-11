Slik er den nye Stones-platen

Rullende steiner på gjengrodde stier. Under streng overvåkning har VG aller nådigst fått lytte til Rolling Stones nye bluesalbum som kommer neste fredag. Her er rapporten.

Situasjoner som denne var alltid absurde, men aldri mer så enn i post-paradigmeskifteåret 2016:

VG og et annet norsk medium sitter på et kontor hos verdens største plateselskap, under oppsyn av en av selskapets ansatte, for å høre på et musikkalbum som slippes løs på nettet og i det som er igjen av platebutikker om en uke.

Vi har skrevet under på en kontrakt som forhindrer oss i å publisere noe – en mening, for eksempel – om det vi skal få høre før etter midnatt. Våre elektroniske duppeditter er beslaglagt, i frykt for at de to middelaldrende, skallede representantene for media, som begge har tilbrakt hele sine liv i musikkjournalistikkens kullgruver, skal ta opp det som spilles, og så løpe hjem for å publisere det på The Pirate Bay eller YouTube.

Ekstra pussig blir alt dette all den tid det vi skal få høre, er et album bestående av tolkninger av tolv gamle låter av typen Chicago-blues (eller Chess-blues, om du vil). Spilt av Rolling Stones, riktignok – et band som fremdeles påkaller en viss oppmerksomhet, ikke minst siden dette er det første de har klart å komme opp med på albumfronten på ni år.

Likevel. Aldri har vel misforholdet mellom innhold og hemmelighold føltes større. Men hvordan låter det?

Jo: Bedre enn fryktet, og mer saftig enn singelforsmaken «Just A Fool» tydet på.

Dersom man er i markedet for å høre hvordan et av rockens klassiske band høres ut som et nesten helt «purt» ensemble, uten blåsere og kordamer, 54 år ut i karrieren, er «Blue & Lonesome», som albumet heter, stedet å henvende seg.

Man kan si hva man vil om Rolling Stones: At svingen deres er stiv, og at Charlie Watts er en uortodoks trommeslager, for eksempel. Men gud bedre som de høres ut som seg selv. Nettopp det gjør de til gangs her, med hjelp kun fra Chuck Leavell og Matt Clifford på tangenter, samt Jim Keltner på perkusjon på ett kutt, og en gjestende Eric Clapton på to.

Alle interesserte vil kjenne åpningskuttet «Just Your Fool». Vi kan herved trøste oss med at det er en av albumets svakeste. Howlin Wolfs «Commit A Crime», som åpner med en av Watts typiske skarptromme- og crashcymbal-introer (det høres ut som om han snubler over settet), er langt bedre, med sitt gnagende bluesriff og en Jagger som messer om «you about the evilest woman that I ever seen».

Tittelkuttet, «Blue & Lonesome» - nok en låt skrevet og gjort kjent av munnspilleren Little Walter, dette albumets inspirasjonskilde fremfor noen – åpner som «Harlem Shuffle», og fortsetter med Watts bakpå, som bare han kan, til fin effekt, og med noen ilende solokuler jeg antar er signert Ron Wood.

En generell betraktning: Etter én gjennomlytting, og det ikke en gang i et skikkelig stereoperspektiv, høres det ut som om det er Wood – ikke Keith Richards – som drar det tyngste gitarlasset her. Bandets jypling har vokst med oppgaven, i takt med Richards’ reduserte evner.

Mye ekko på Jaggers rå vokal i «All Of Your Love», som dessuten smykkes med en pianosolo jeg tipper det er Leavell som må ta ansvar for. «I Gotta Go» (Little Walter igjen) er kjapp og møkkete, med et nervøst kneppende rytmegitartema og en strålende innsats fra dette albumets primære solist: Mick Jagger.

«Everybody Knows About My Good Thing» er den ferskeste låten her, fra 1971 (et av Rolling Stones’ virkelig store år). «Yeeeea», synger Mick, mens Eric Clapton stikker innom for en besjelet gitarsolo.

TAR KONTROLL: «Blue & Lonesome» bærer preg av å være Mick Jaggers plate fra ende til annen, mener VGs kommentator etter å ha hørt gjennom platen en uke før den er i butikkene. Foto: Trond Solberg , VG

Generell betrakting nummer to: «Blue & Lonesome» er «det første bluesalbumet fra Rolling Stones», sier presseskrivet. Eh, javel? Hva er det første albumet deres, fra 1964, da? Barokkmusikk?

Eddie Taylors «Ride ’Em On Down» har ett og annet til felles med Stones’ egen utgave av «Stop Breaking Down». Wood og Richards’ gitarveverier setter preg på «Hate To See You Go». «Hoo Doo Blues» er sumpete voodooblues, litt ond, og «Little Rain» er platens mest utypiske sang: En sakte blues med Watts på visper og en følsom vokal fra Jagger.

«Just Like I Treat You» er statisk, slik Stones jo kan være, preget av Watts’ underlige groove. Avsluttende «I Can’t Quit You Baby» er låten alle vil kjenne til fra før, i kraft av Led Zeppelins hardrock-versjon. Den markerer den første gangen Jagger høres en smule affektert ut. Eric Claptons solo, så mye mer elegant enn noe bandets egne gitarister kunne ha spilt, veier opp.

Generell betrakting nummer tre: Dette er, stikk i strid med hva romantikere vil tro, Mick Jaggers album fra ende til annen.

Det er hans sang og hans (ofte eminente) munnspill som bærer det, og det er han som er kuratoren og blueshistorikeren bak låtutvalget.

«Blue & Lonesome» er som sagt bedre enn fryktet – hva nå enn dét måtte bety på dette tidspunktet i Rolling Stones’ evigvarende karriere – og en liten æresrunde for ensemblet Rolling Stones.

Men fremfor alt er platen en bauta over Mick Jaggers avsindige, nesten unaturlige vitalitet. Om alt går som det skal blir 73-åringen pappa igjen i januar 2017.

Hvordan noe slikt er mulig, kan du høre her.

MORTEN STÅLE NILSEN