Shane Filan (38) sier han aldri vil glemme øyeblikket han fikk beskjed om at han hadde lagt på seg.

Boybandet Westlife hadde rukket å gi ut tre album da Shane Filan i 2003, uten å innse det selv, hadde gått opp i vekt. Først denne uken fortalte den tidligere boybandstjernen om øyeblikket da Simon Cowell ga ham beskjeden.

– Han ringte meg og sa: «Du ser litt tjukk ut», fortalte Filan til Loose Women.

– Han sa også: «Ingen andre vil si det til deg, men fjeset ditt er mye på TV og det har blitt litt tjukt», la han til, ifølge Daily Mail.

Filan skylder på en livsstil bestående av festing og rommservice, men at han fikk en oppvekker av Cowells tydelige beskjed.

– Det er en dag jeg aldri kommer til å glemme, fortalte han.

La om livsstilen

Beskjeden fikk ham til å begynne å trene og endre matvanene sine.

– Jeg forandret hele livsstilen min, og har holdt meg til den helt siden, sier han.

– Jeg satte pris på å få beskjeden, legger han til.

Allerede i 2003 ble det kjent at manageren deres Louis Walsh satte Westlife-medlemmene på diett. Da skulle bandet ut på sin Greatest Hits-turné, og manageren fryktet at de ikke ville makte sceneshowet.

– De er fantastiske gutter, men de er litt for glad i alkohol. Jeg bør ikke klage for mye, for de jobber virkelig hardt, men det er spesielt viktig foran denne turneen at de er i god fysisk form. Vi har ikke råd til at de daffer rundt på scenen, sa Walsh i 2003.

Cowell skapte boybandet Westlife i 1998, og nesten alle fem holdt sammen frem til 2011. Bryan McFadden valgte å slutte i 2004 for å satse på en solokarriere. I løpet av de 13 årene bandet var samlet hadde de 26 topp ti-hits i Storbritannia, og solgte over 320.000 album bare i Norge.