Sigrid Raabe avlyser turné

– Jeg er veldig lei meg, jeg var veldig spent, sier artisten.

Sigrid Raabe (20) fra Ålesund har hatt noe av en kometkarriere i 2017.

Nå må hun imidlertid sette på bremseklossene.

I høst var hun opprinnelig klar for en lang USA-turné med det britiske bandet Oh Wonder.

Men alle disse oppvarmingsjobbene er nå kansellert for Sigrids del.

– Jeg beklager å måtte annonsere at vi ikke gjør turneen. Jeg er veldig lei meg, jeg var veldig spent på å gjøre dette, sier artisten i en video postet på Twitter.

– Jeg må fokusere på å gjøre ferdig debutalbumet mitt, og jobbe i studio dag og natt. Forhåpentlig rekker vi deadline.

Kim Paulsen i Raabes norske plateselskap Petroleum utdyper overfor VG:

– Det er felles enighet fra alle involverte om å prioritere fullføring av albuminnspilling i stedet for å være på en veldig omfattende turné høsten 2017. Albumet skal ut i 2018.

Paulsen presiserer at alle Sigrid-konserter i år foruten turneen med Oh Wonder skal gå som planlagt.

Raabe har så langt i år gjort det sterkt med singlene «Don't Kill My Vibe» og «Plot Twist», som har passert henholdsvis 21 og 17 millioner avspillinger på Spotify.