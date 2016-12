Sia søker om skilsmisse

Artisten Sia (41) var ikke gift med filmprodusenten Erik Lang (35) lenger enn litt over to år.

Den australske artisten har sendt inn papirene og vil skille seg fra ektemannen Erik Lang, skriver TMZ.

Paret gjorde det klart at de kom til å gå fra hverandre tidligere i måneden.

– Etter å ha tenkt og vurdert det mye har vi bestemt oss for å skilles som et par. Vi er likevel bestemt på å fortsatt være venner, var uttalelsen til TMZ.com

Paret forlovet seg i juni 2014, og giftet seg bare to måneder senere. Nyheten om at de går fra hverandre kom dagen etter at det ble kjent at Sia er nominert til tre Grammys.

Sia, hvis egentlige navn er Sia Furler, er et av de store popnavnene i 2016. Tidligere i år ble det kjent at hun fikk norske Alan Walker til å bidra på en nyutgave av hennes store albumsuksess «This is Acting».