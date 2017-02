Shawn Mendes til VG: – Aurora er magisk!

Fra før har verdens heteste tenåringsstjerne Shawn Mendes (18) lovprist både Kygo og Astrid Smeplass. Nå står Aurora Aksnes for tur.

– Hun er magisk, slår kanadieren bastant fast i et telefonintervju med VG.

Shawn Mendes - som skal fylle Telenor Arena den 19.mai - har ikke sett Aurora live ennå, men har allerede delt ut et par begeistrede poster på sin egen Twitter-konto som følges av hele 8, 75 millioner mennesker.

I månedsskiftet januar/februar la Mendes ut en video av Auroras «Conquerer» og skrev;

«Jeg har kanskje tvitret dette før, men Aurora live er noe av det mest fantastiske noensinne. Hun er magisk»

Rett etterpå postet han like godt hele Auroras konsert fra Lollapalooza i Chicago i august i fjor. Mendes presiserer at videoen er lang, men ber fansen om å se hele, om de kan.

– Den setter deg fullstendig ut. Hun overvelder meg faktisk, skriver Shawn Mendes.

– Shawn; hva er det Aurora har som andre mangler?

– Ved siden av å være en fabelaktig låtskriver og sceneartist, må det være gleden hun viser ved å stå på scenen. Hun ser virkelig ut til å elske det, sier Mendes til VG, og fortsetter:

– Hun skaper en entusiasme som smitter over på publikum og får dem til å elske både musikken og det å stå og se henne synge. Det ser så lett ut, men jeg skal love deg - det er ikke lett. Hun er magisk. Dere har imponerende mye talent i landet deres, sier Shawn Mendes.

Han kommer selv fra et land med talent for å fostre tenåringsidoler. I likhet med Justin Bieber slo Mendes gjennom via sosiale medier helt i starten av tenårene; Bieber på YouTube, Shawn Mendes på Vine. For øvrig med coverlåter av nettopp Justin Bieber.

Men der stopper også likhetene, mener han.

– Vi har to vidt forskjellige uttrykk og er egentlig veldig ulike. Jeg er mer inspirert av låtskrivere med en soultouch, jeg hører mye på John Mayer og Ed Sheeran. Og selv om jeg også har mine fans, har jeg ikke opplevd noen «crazy» møter eller øyeblikk med dem. Det har jeg heldigvis vært forskånet for, iallfall foreløpig!

Shawn Mendes brenner etter å komme ut på turné igjen, men er samidig glad for å ha litt fritid.

– Det gjelder å holde beina på bakken. Komme hjem og tilbringe tid med venner og familie. Ta et skritt til siden for all galskapen og sette alt jeg har opplevd i perspektiv, bedyrer Mendes.

I likhet med sin landsmann Justin Bieber er Mendes medlem av en celeber klubb av attenåringer som har toppet Billboards albumliste med begge sine første to album. De tre andre er Miley Cyrus, Hillary Duff og LeAnn Rimes.

Likevel er ikke Shawn Mendes større enn at han gjerne synger duett med ei ungjente fra Rennebu, Astrid Smeplass. På debutalbumet fra 2015 synger de to duett på «Air», hvilket altså førte Smeplass frem til en førsteplass på verdens viktigste hitliste!

– Astrid er bare så cool. Vi snakker sammen hele tiden. Om hun er i byen, så kan det jo hende hun kan komme opp for en duett når jeg kommer til Norge!