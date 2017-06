Shania Twain mistet stemmen og ektemannen: – Et mirakel at jeg kan synge igjen

Countrystjernen Shania Twain (51) gikk gjennom et tøft brudd og mange år med stemmeproblemer. Nå er hun klar med ny musikk, uten sin tidligere ektemann og samarbeidspartner ved sin side.

For ni år siden gikk den kanadiske artisten på en stor smell både privat og karrieremessig da hun brøt med ektemannen og musikkprodusenten sin, Robert John «Mutt» Lange (68), etter at han hadde innledet et forhold til hennes nærmeste venninne.

Venninnens ekteskap gikk også fyken i kjølvannet av utroskapsskandalen. De to forsmådde ektefellene fant imidlertid trøst i hverandre, og tre år senere giftet Twain seg med eksmannen til venninnen.

– Det er langt mer anstrengende å gå gjennom en vanskelig periode når man er en offentlig person. Men jeg hadde ikke så mye fokus på det. Jeg hadde fokus på å få orden på livet mitt igjen. Det var nok bra at jeg ikke jobbet i den perioden. Det hadde nok gjort situasjonen langt vanskeligere, sier Twain åpenhjertig i et eksklusivt intervju med VG over telefon.



Lang vei tilbake



Twain ga i 1993 ut en debutplate med moderat suksess. Hennes tre påfølgende plater ble alle produsert av hennes tidligere ektemann, og ble internasjonale storselgere. Den andre av disse, «Come On Over», er en av pophistoriens største suksesser, og er den sjette mest solgte platen i USA gjennom tidene.

– I løpet av mine 15 år med Mutt, har musikken min vært et samarbeid mellom oss. Og selv om jeg skrev mye for meg selv i oppveksten, er det lenge siden jeg har gjort det. Det har vært tøft å finne mot til å gjenvinne troen på meg selv som tekstforfatter, men nå, for første gang, har jeg skrevet et helt album selv, sier artisten henrykt.

Etter bruddet med «Mutt» gikk Twain mange runder med seg selv der hun tenkte at hun ikke skulle jobbe mer med sin egen musikk.

– Det var ensomt og skummelt å skrive alt alene. Men etter hvert ble jeg mer og mer selvstendig og jeg følte jeg ble sterkere av å tvinge meg selv gjennom det. Med tiden innså jeg at jeg ikke trengte ham i det hele tatt. Det handler bare om å spre vingene og ta sats, så innser man at man kan fly. Det var en prosess jeg gikk gjennom, sier artisten og utbroderer:

– Det var tider der jeg tvilte på meg selv, der jeg ikke visste om jeg kom til å kunne klare meg uten ham. Når man gjør noe så lenge med den samme personen, blir man engstelig når man ikke lenger har den støtten man er vant til å ha. Jeg måtte bare overkomme angsten. Alternativet var å aldri gi ut musikk igjen, sier Twain.

Mistet stemmen



«Life's About To Get Good» er tittelen på comeback-singelen til Twain. Resten av albumet kommer i september og har fått navnet «Now». «Life’s about joy, life’s about pain (Livet handler om glede, og livet handler om smerte)», synger Twain i sin ferske låt.

For bare noen år siden trodde imidlertid stjernen at hun aldri kom til å fremføre musikk igjen på grunn av dysfonien - en lidelse med mye smerter og vanskeligheter med stemmedannelse. Stemmen blir gjerne hes, ru, uren og ofte svak, ifølge Wikipedia.

– Jeg trodde aldri jeg kom til å få stemmen min tilbake igjen, og forberedte meg på å kun skrive musikk til andre artister. Stemmen min vil nok aldri til å bli det den var, men nå har den klart å spille inn i et album og god nok til å dra på turnè - for meg er det et mirakel å kunne synge igjen, sier Twain, som gleder seg til å bli gjenforent med fansen.

– 15 år er lenge!

Da Twain var i studio og spilte inn sin forrige albumutgivelse «Up!» i 2002 var hun gravid. Da hun avsluttet den påfølgende turneen, var sønnen rundt tre år gammel. Til tross for mange relativt rolige år, dog med en konsertrekke i Las Vegas fra 2012-2014 og en utleverende selvbiografi, kan 51-åringen fortsatt smykke seg med tittelen verdens mestselgende kvinnelige countryartist, skriver Rolling Stone.

Det velrenommerte musikkmagasinet har også rangert Twain som nummer 25 på listen over de 100 største countryartistene gjennom alle tider.

– Jeg har satt så stor pris på å være fulltidsmamma. Det har vært helt fantastisk! Jeg har selvsagt holdt på med andre ting også, men aldri noe som gjorde at jeg måtte reise hjemmefra eller fra sønnen min. Stemmen min har trengt denne tiden på å komme seg igjen.