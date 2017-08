Sendte 22 politipatruljer for å arrestere én rapper

Politiet i New York sendte 22 patruljer for å arrestere rapperen Meek Mill etter villmannskjøring på motorsykkel gjennom byens gater.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. 22 politibiler for å arrestere én mann for en trafikkforseelse. Dette er en skandale, sier Mills advokat Joe Tacopina til Page Six.

Han mener at det gjør ikke situasjonen noe bedre at Mill ble arrestert mens hans var tilstede på et veldighetsarrangement på Dyckman Basketball Clinic «med hundrevis av barn til stede».

Husker du? Full hip hop-krig mellom Drake og Meek Mill

Politiet på sin side sier til Page Six at rapperen ble arrestert etter at han lagt ut en video på sosiale medier hvor han kjører på motorsykkel gjennom New Yorks gater og bryter en serie trafikkregler.

– Han kjørte rundt på ett hjul, uten hjelm og satte andre trafikkanter i fare, opplyser en talsperson for NYPD til nettstedet.

Les også: Nicki Minajs mor var skeptisk til Meek Mill

Etter at han ble løslatt, har Meek Mill, som egentlig heter Robert Williams, lagt ut en video på sin Instagram-profil, hvor han gått hardt ut mot politiets håndtering av denne saken.

– De gjør dette så stort bare for å skremme andre og statuere et eksempel, sier han blant annet.