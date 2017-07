Sandra Lyng ombestemte seg midt i stagedive-forsøk

TRONDHEIM (VG) Det kunne blitt knall og fall for Sandra Lyng, men endte med varme klemmer og lykketårer.

Rundt 10.000 publikummere trosset regnværet og tok turen for å se VG-lista-showet i Trondheim onsdag. Med artister som Sandra Lyng, Julie Bergan og Petter Katastrofe på plakaten, var det duket for folkefest på torget i trønder-hovedstaden.

Flere i publikum hadde møtt opp tidlig på dagen for å sikre seg gode plasser til konserten. Noen av dem som fikk et veldig nært møte med – særlig en av – artistene, var dem som hadde tatt plass midt foran scenen.

Sandra Lyng fikk nemlig et innfall om å prøve såkalt «crowd surfing», altså et hopp fra scenekanten mot publikum før hun skulle «surfe» og bli holdt oppe av publikum. Men det gikk ikke helt som planlagt, og Sandra måtte trekke seg midt i hoppet.

– Det var så utrolig fin og god stemning. Folk sang med på låten min og jeg tenkte nå har jeg bare lyst til å kaste meg uti her, forteller Lyng til VG etter opptredenen.

FOLKEBAD: Sandra Lyng kastet seg inn i publikumshavet på Trondheim-torg Foto: Ole Martin Wold , VG

Det var et stykke fra scenekanten til der hvor flere unge sto mot gjerdet. Lyng klatret ned fra scenen, og kastet seg ut i folkehavet.

– Det ble en sånn halvveis greie. Jeg gikk ut og koste litt med dem, og så gikk jeg tilbake, smiler hun etterpå.

Artisten kom seg over gjerdet og inn til publikum, men noe «crowd surfing» ble det ikke. Det var nemlig to ting artisten ikke hadde tenkt på:

– Jeg kom på at det er mange unger der, og de skulle få slippe å bære på den store «ræva mi», spøker nordlendingen.

– Også hadde jeg en sang igjen, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg tilbake, legger hun til.

Ble rørt

Hun syns likevel det var helt supert å få noen minutter med fansen sin, og mulighet til å gi dem en klem og en high-five.

– Fy søren, så gøy! utbrøt hun i ekstase.

– Det er så sykt, nei nå blir jeg rørt, det er så stort at jeg fortsatt får leve ut drømmen min. Jeg er så takknemlig for at jeg får være med på dette, og får stå foran så mange herlige mennesker. Å se dem synge med på låtene mine, er noe jeg aldri kommer til å ta for gitt, avslutter hun med tårer i øynene.