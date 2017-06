Nytt managerbrudd for Sandra Lyng

Den VG-listekonsertaktuelle artisten har igjen fått ny manager, kun et års tid etter bruddet med Gunnar Greve.

I april 2016 kunne VG avsløre at Sandra Lyng (30) og daværende manager Gunnar Greve skilte lag.

Like etter gikk artisten ut for å presisere at det ikke var Greves selskap MER som droppet henne.

Nå har Lyng atter en gang fått en ny person til å håndtere karrieren.

Erland Bakke, som blant annet jobber med John Arne Riise og Ida Maria, har vært Lyngs manager det siste året.

Han avløses nå av Rebeca Toledo, som blant annet jobber med Ida Jenshus, Agy, The Aeronautics og Son Of Light.

Sandra Lyng på VG-lista Topp 20-konserten 2016, sammen med musikkprodusent André Lindal. Lørdag opptrer hun ved årets utgave av showet.

– Det handlet om kapasitet, det var ikke noe drama rundt dette, sier Toledo til VG.

På spørsmål om hvorvidt Lyng er krevende å være manager for svarer hun:

– Sandra er overhodet ikke en vanskelig artist, tvert imot. Hun er en hardtarbeidende artist.

Har vært planen



Via sin nye manager sier Lyng:

– Vi har kjent hverandre i flere år og har alltid ønsket å jobbe sammen. Det er det som har vært planen hele tiden.

Toledo har jobbet med Lyng også mens Erland Bakke har vært manager. Bakke sier også at det ikke ligger noe dramatikk rundt bruddet.

Sandra Lyng og rapperen Temur.

– Det har ikke vært noen samarbeidsvansker med Sandra overhodet, sier han.

Bakke forklarer at hans viktigste oppgave har vært å få Lyng ut av avtalene med MER.

Gunnar Greve uttalte våren 2016 at selskapet hans hadde behov for å fokusere på den store internasjonale suksessen med Alan Walker.

Opptrer på VG-listeshowet



– Sandra måtte ha ny regnskapsfører, nytt plateselskap og nytt management. Hun er avhengig av å ha et godt bookingselskap og noen som følger henne opp på managementsiden, til å ta seg av de småtingene som er, sier Bakke.

– Hvis hun kommer i nye kniper er jeg sikker på at hun ringer meg, legger han til.

Sandra Lyng har akkurat sluppet den sommerlige singelen «Bungalow», hvor hun har med seg Temur fra kjempesuksessen «Fy faen».

Lørdag 24. juni opptrer hun på VG-lista Topp 20-konserten på Rådhusplassen i Oslo, som sendes direkte på VGTV og NRK.

Lyng blir også med på VG-listeturneen, og besøker Trondheim 12. juli, Bodø 19. juli, Leknes 26. juli og Dokka 2. august.