Artistmanager vil ha NRK-sensur av Tix-sanger og andre russelåter

Tar opp kampen mot musikken som akkompagnerer fylleslagene.

Cecilie Torp-Holte er manager for blant andre Julie Bergan, Marion Ravn og Margaret Berger.

På en Facebook-side for norsk musikkbransje tar hun nå til orde for å legge bånd på russelåter der ord som «knulle» og «hore» florerer.

I innlegget er det særlig artisten Tix som får gjennomgå. Den fra før mye omtalte sangen «Sjeiken 2015» blir nevnt.

Men det var en avspilling av den ferskere «Dory 2017» som ga Torp-Holte vann på mølla, etter at den ble avspilt i NRKs VG-listeprogram sist lørdag – på et tidspunkt hvor de fleste barn er lys våkne.

KRITISK: Cecilie Torp-Holte. Foto: PRIVAT

– Dette er låter hvor jenter blir fremstilt som forbruksvarer i tillegg ekstrem ordbruk, skriver manageren, og spør:

– Hvordan kan NRK sende låten i beste sendetid lørdag midt på dagen uten sensur av tekst?

Manageren påpeker at hun selv ikke har barn eller russ.

Innlegget applauderes og debatteres heftig av en rekke bransjeaktører.

NRK-sjef: Skeptisk



MÅLGRUPPE: Russen. Foto: NTB SCANPIX

Til VG sier Torp-Holte at NRK selv bør finne ut av den beste måten å løse dette på – om det så er å legge pipelyder over de drøyeste strofene eller begrense spillingen til nattetid.

– Jeg mener bare at diskusjonen må opp på bordet.

NRK P3-sjef Mats Borch Bugge sier han er prinsipielt skeptisk til sensur av musikk. Han påpeker at Tix-låten ble spilt i VG-listeøyemed, og at P3s målgruppe er 18 år og oppover.

– Og da tenker vi at folk kan vurdere selv.

SKEPTISK TIL SENSUR: P3-sjef Mats Borch Bugge. Foto: JAVAD M. PARSA

Lyrisk grovkornet russemusikk holdes imidlertid unna NRKs radiokanal for yngre ungdom og barn, mP3.

«Dory 2017» og lignende blir ikke spilt der, ifølge Bugge.

– Det er ikke noe vi ønsker å løfte opp og frem. Det vi spiller på mP3 er låter vi mener holder kvalitativt, både fra norsk og internasjonalt hold.

Cecilie Torp-Holte er ikke fornøyd med P3-sjefens reaksjon.

– Det burde være mulig å si nei uten at det er sensur av den grunn. Flytte spillingen til natten for eksempel.

Vil ha merking



I debattinnlegget sitt etterlyser Torp-Holte også merking av grove låter hos streamingtjenestene, til hjelp for foreldre som ønsker å skjerme sine barn fra Tix og kollegene hans.

FRYKTER INTET: Andreas «Tix» Haukeland. Foto: JENS HAUGEN

Sveinung Rindal, redaksjonssjef hos streamingtjenesten Tidal, regner ikke seg selv som forkjemper for sensur eller «merking av tekst».

Han tror imidlertid at grenen av bransjen han representerer får en annen utfordring fremover, siden musikkvideoer blir et stadig viktigere format for dem.

– Det byr på utfordringer bransjen nok skal ta på alvor, enten det gjelder vold eller seksualitet, sier Rindal.

Sammenligner med «Skam»



Andreas «Tix» Haukeland sier han synes Torp-Holte tar opp et viktig tema, men finner det noe urettferdig at han selv blir skyteskive.

– Årsaken til at noen reagerer på tekstene er at låtene er så populære at de topper listene, sier Tix.

– Og årsaken til at de blir populære er at de tar utgangspunkt i ungdommens virkelighet og er hundre prosent ærlige og usensurerte – litt på samme måte som TV-serien «Skam».

Han mener at «Dory 2017» ikke har eksplisitt innhold, og påpeker at den var avspilt over to millioner ganger før NRK spilte den.

– Egentlig spiller det ingen rolle for meg om låtene sensureres. Da er det nok ganske mange andre låter som også bør sensureres i samme slengen, og det blir et mye større tilbakeslag for musikkbransjen enn det blir for meg som artist.

Tix tror at navnet hans allerede assosieres med «eksplisitte» tekster.

– Ærlig talt, hele Norge vet det allerede, sier han.

– Hvis man markerer en låt som uegnet for barn, så kommer det bare til å pirre nysgjerrigheten deres enda mer. Men de må gjerne prøve.