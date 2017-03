Russelåtkongen håver inn millioner

Har du 150.000 russekroner å avse, kan Andreas «TIX» Haukeland (23) skrive låten til russebussen din. Eller du kan nøye deg med å se han på samme scene som Justin Bieber i Stavanger i sommer.

«Den store sommerfesten» på Forus travbane i Stavanger den 7. juni ser ut til å bli en fortsettelse av vårens villeste eventyr, russefeiringen. Fra før er Justin Bieber og Martin Garrix annonsert. I tillegg er det nå klart at både Nico & Vinz og TIX skal dele scene med den omstridte, men uhyre populære canadiske stjernen.

Da er TIX selv ferdig med årets mest innbringende periode. Den norske russelåtkongen tjener millioner på å skrive russelåter.

Men TIX setter strenge krav til hvem han skriver for.

Den kontroversielle russelåtskaperen fra Bærum ble for alvor kjent i offentligheten i 2015, da han skapte furore som TIX & The Pøssy Project med russelåten «Sjeiken 2015».

De drøye tekstene ble gjenstand for debatt i flere uker, mens TIX selv kastet bensin på bålet ved å legge ut en Snapchat-serie der han bader i pengene han tjener på russelåter.

Plutselig var TIX den heteste russelåtskribenten i hele Norge.

Og det er ikke lite han har tjent; siden 2015 har Tix skrevet et tredvetalls russelåter. Med en stykkpris på 150.000 betyr det en omsetning et sted mellom fem og seks millioner kroner.

Men TIX skriver ikke for hvem som helst.

– Helt fra jeg begynte å lage russelåter har jeg tatt sterk avstand fra narkotika, vold og overgrep. Det har faktisk stått i kontraktene mine i flere år at mobbing, vold, trusler og narkotikamisbruk kan føre til terminering av avtalen, sier Andreas Haukeland til VG.

Han påpeker hvor sentrale russebussene som blaster låtene hans er.

– Bussene har stor påvirkning på resten av russemiljøet, så jeg har vært bevisst på at jeg ikke vil representere busser som sprer dårlige holdninger. Jeg ser etter bussene som ønsker å gjøre mest ut av russetiden sin, og som gleder seg til å feste med resten av russen, sier han.

I år regner Haukeland med at han har fått rundt 400 henvendelser om å skrive russelåter. Sammen med sin manager Øyvind Riibe siler de dette antallet ned til et førtitalls låter.

Det er heller ikke alle som gir seg om de får avslag i første omgang.

– Det skjer stadig, men jeg endrer ikke avgjørelse selv om noen legger 50.000 eller 100.000 ekstra på bordet. Det er også avgjørende at bussen har et konsept som jeg tror jeg faktisk kan lage en kul låt til - hvis ikke tenker jeg de heller bør bruke mindre penger hos en annen artist, eller for eksempel bruke mer penger på et kult anlegg i bussen, sier han.

De ti mest spilte TIX-låtene er nå oppe i til sammen 60 millioner avspillinger på Spotify. Manager Øyvind Riibe legger ikke skjul på at det ligger gode penger i å lage russelåter.

– På grunn av fansen har ikke TIX noen umiddelbare planer om å forlate russemiljøet, men han har begrenset med tid. TIX har i dag over 120.000 følgere på Snapchat, og en stor andel av disse er russ de kommende årene. Det er også god økonomi i andre prosjekter enn russemusikken, men han trives fortsatt med å jobbe med russen ved siden av, skriver Riibe i en epost til VG.

TIX selv merker godt at interessen og viktigheten av gode russelåter har økt kraftig de siste årene, og håper han får tid til å fortsette å skrive slike låter, selv om han nå har fått innpass i det gode selskap i USA, senest som låtskriver på Flo Ridas ferske single «Game Time».

HØY STEMNING: God stemning når TIX holder konserter. Foto: Simon Tornvall Andersen

– Russelåtene når helt klart ut til flere deler av landet nå enn de gjorde før. Jeg har busser som har fortalt meg om at russ står i kø på landstreffene for å ta selfier med dem, fordi russelåten deres har ligget på topplisten.

– Hva kjennetegner egentlig en god russelåt?

– Det er én ting som kjennetegner en god russelåt, uansett hvilken sjanger den går under: Den skal få i gang festen! Ofte kan man velge om man vil lage en kredibel låt, eller en skamløs låt som når ut til et større publikum. Russen vil gjerne at låten deres skal høres av flest mulig.

(Tekstutdrag fra «Sjeiken 2015»):

«Jeg drikker meg full

Til smaken av gull

Spør meg hva jeg vil ha

Svarer et knull»

Dette tekstutdraget fra samme låt skapte også stor debatt:

«Og i kveld er det lov å være hoooreeee!

Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?»

Stormer rundt en av årets nye russelåter

I forrige uke skapte også produsentduoen Benjamin «Solguden» Strand og Lasse «Mannen» Hagejordet enorme reaksjoner etter at deres tekst til russelåten «Play boy 2017» ble kjent:

«Er du tretten er du med/Når du suger så gå ned», lød en av tekstlinjene i teksten som fikk politiet, elever og rektorer til å reagere sterkt.

Politiet i Bergen gikk blant annet ut og påpekte at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er under 16 år, skriver Dagbladet.

Ifølge NRK avviser produsentene at låta kan knyttes til overgrep, og sier at tekstene skal være litt på kanten. På lørdag ble det imidlertid lagt ut en ny versjon på Youtube.

«Er du søtten er du med/Når du suger så gå ned/Er du deilig så skal du få smake pikk» lyder de nye tekstlinjene.

Låta ble laget på bestilling til russebussen «Playboy 2017» som hører til elever på fire forskjellige videregående skoler i Bergen.