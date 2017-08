Ronnie Wood forberedte seg på å ta farvel med familien etter kreftdiagnose

The Rolling Stones-gitaristen fryktet det verste da han fikk diagnosen lungekreft.

Det har gått tre måneder siden Rolling Stones-gitaristen Ronni Wood (70) fikk sjokkbeskjeden etter en rutinemessing sjekk hos legen.

– Jeg har kjempet mot lungekreft, forteller han i et intervju med Daily Mail.

– Det var en uke der jeg trodde at hele livet mitt hang i en tynn tråd, og at det kunne bety teppefall og tid for å si farvel. Du vet aldri hva som kommer til å skje, fortsetter han.

Gitaristen var storrøyker helt til han ble far igjen i fjor. Sammen med kona Sally Humphreys (39) fikk de tvillingjentene Gracie og Alice. Tvillingene er Woods femte og sjette barn.

Wood forteller til Daily Mail at han gikk til legen for en sjekk. Den samme legen hadde sjekket alle medlemmene i Rolling Stones før turneer, men han hadde spurt om Wood ønsket å sjekke hjerte, lunger og blod også.

– Hvordan kan jeg gjennom 50 år med storrøyking, og alle de andre dårlige vanene mine, uten at noe foregikk der inne, undret han.

– Kom ikke til å starte på cellegift



Gitaristen hadde bestemt seg for at han ikke kom til å starte på cellegift, noe han begrunnet med at det var uaktuelt å miste håret. Han understreker at han nå er frisk, men at han må sjekke seg for kreft hver tredje måned.

Wood takker kona for at han har klart å holde seg edru og nykter de siste åtte årene. Nå ønsker han å bruke tiden sin sammen med barna.

– Jeg elsker å være med jentene mine. Jeg er veldig delaktig, og er god på bleieskift og raping, legger han til.