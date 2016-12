Rockelegende død: Greg Lake (69) tapte kampen mot kreften

Greg Lake - som både var en del av legendariske «Emerson, Lake and Palmer» og i sin tid frontet «King Crimson», døde onsdag.

Greg Lake ble 69 år gammel. På torsdag skrev Lakes manager Stewart Young dette på Greg Lakes offsielle Facebook-side:

– I går, 7. desember mistet jeg min beste venn etter en lang og tøff kamp mot kreft. Greg vil forbli i mitt hjerte for alltid, slik han alltid har vært.

Nyheten om Greg Lakes bortgang kommer bare ni måneder etter at kameraten Keith Emerson, som også var en viktig del av «Emerson, Lake and Palmer», døde. Han tok sitt eget liv - og obduksjonen viste at Emerson skjøt seg selv.

Genesis gitaristen Steve Hackett hyllet Lake på Twitter tidligere i dag, hvor han blant annet skrev:

– Vi bøyer hodet i respekt for en stor musiker.

Rick Wakeman skrev også på Twitter at Greg Lakes bortgang er «nok et stort tap, du vil alltid være med oss».

Greg Lake var født og oppvokst i Bournemouth i England. Han fikk sin første gitar da han var rundt 12 år. I ungdommen utviklet det seg et nært vennskap mellom ham og Robert Fripp. Sammen skapte de King Crimson i 1969.

BBC skriver at debutalbumet deres «In the Court of the Crimson King» satte en ny standard for progressiv rock - og The Whos Pete Townshend roste dette albumet opp i skyene og kalte det for «et mesterverk».

Men i løpet av et år gikk King Crimson i oppløsning - og Greg Lake ble kontaktet av Keith Emerson. Det var starten på supergruppen «Emerson, Lake and Palmer». Gruppen ble stiftet i 1970 og offsielt oppløst i 1978, men de tre medlemmene har også ved flere anledninger senere spilt sammen. Men i 1998 var det definitivt slutt - og Lake fortsatt på egen hånd etter det. Blant annet med en omfattende soloturne i Storbritania i 2005.

Men Greg Lake var også kjent for sitt samarbeid med en lang rekke av rockens fremste stjerner. Han hadde folk som Ringo Starr, Led Zepplins Robert Plant, The Who's Roger Daltrey, Procol Harums Gary Booker, og Gary Moore på sin musikalske CV.

«Emerson, Lake & Palmer» solgte over 48 millioner album - og var kjent for sine storslåtte stadionkonserter. Som soloartist var Greg Lake kjent for sin julesang «I Believe in Father Christmas» fra 1975.

På hans offisielle hjemmeside ligger et sitat som mange mener var betegnede for Greg Lake:

– Den beste musikken er laget i kjærlighet og ikke for penger.