Rockehelten Rick Parfitt (68) er død

Status Quo-gitaristen døde lørdag på et sykehus i Spania.

Det bekrefter Parfitts manager til TV-kanalen Sky News.

Parfitt ble sammen med Francis Rossi, Alan Lancaster og John Coghlan regnet som den klassiske besetningen i Status Quo.

Parfitt døde ifølge BBC av en infeksjon som kom etter at han ble lagt inn på sykehus torsdag, på grunn av komplikasjoner rundt en skulderskade.

Flere hjerteattakk



Mens resten av bandet roet ned rockelivsstilen på 90-tallet, var Parfitt åpen om at han fortsatte fest-livet.

I 2014 måtte den legendariske rockegruppen avlyse seks konserter etter at gitaristen ble sendt til sykehus med hjerteproblemer like etter at bandet kom av scenen fra en konsert i Liverpool.

Parfitt hadde sitt første hjerteattakk i 1997, etterfulgt av en kvadruppel bypassoperasjon. Han fikk nok et hjerteattak i 2011, og deretter et nytt i 2014. Etter dette gikk han ut og fortalte at han skulle slutte å drikke.

I oktober sa musikeren at han ikke kom til å opptre med bandet lenger, etter sitt siste hjerteinfarkt i sommer.

Grunnlagt i 1962



Bandet ble grunnlagt i 1962, og Parfitt ble med i 1967. Bandet fikk sitt nåværende navn i 1969, med Francis Rossi og Rick Parfitt som de eneste medlemmene som har vært med hele tiden. Status Quo ga ut sitt 30. og foreløpig siste album «Bula Quo!» i 2013.