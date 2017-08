Robin Thicke (40) venter barn med kjæresten (22)

Popstjernen Robin Thicke har funnet lykken med 18 år yngre April Love Geary. På nyåret får de barn.

Det annonserte Geary på Instagram i går kveld.

«Robin og jeg er så glad for å kunne dele at vi venter barn. Termin er første mars, Alans bursdag», skriver hun.

Husker du? Dømt for plagiat etter å ha laget superhit

Alan Thicke, som Geary referer til, er popstjernens far, som døde brått i 2016.

Thicke og Geary begynte å treffe hverandre etter førstnevntes skilsmisse fra ekskona Paula Patton i 2014.

Paret viste seg sammen for første gang på filmfestivalen i Cannes i 2015, etter å ha datet i over et år.

Thicke og Patton har fra før av sønnen Julian Fuego, og hadde så sent som tidligere i år fortsatt en uoppgjort tvist om barnefordeling, skriver People.com.

Nå skal imidlertid tvisten være avgjort, uten at det har kommet noen bekreftelse i så måte.

Robin Thicke hadde sitt store gjennombrudd med låten «Blurred Lines», sammen med Pharrell og rapperen T.I. I 2014 skapte han massive overskrifter etter sin opptreden på MTV Music Awards med Miley Cyrus.

Etter superhiten har det imidlertid ikke vært like lett for Thicke rent musikalsk, og han innrømmet også at han drakk vodka hver dag i tiden etter gjennombruddet.