«La Lambada»-stjerne funnet død i utbrent bil

Loalwa Braz - kjent fra verdenshiten «La Lambada» ble torsdag funnet død i en utbrent bil. Hun ble 63 år gammel.

Det melder en rekke internasjonale medier. Braz sang med den franske gruppa Kaoma på denne storhiten fra 1989. «La Lambada» solgte alene over 15 millioner eksemplarer over hele verden. Kaoma fikk intet mindre enn 80 gull- og platina-plater. Til sammen solgte gruppen 25 millioner album.

«La Lambada» var en stor hit i Norge også - og herjet VG-listene det året. – Kaoma ledet an dansefeberen på singellisten, skrev VG i en oppsumering av musikkåret 1989 og slo fast at «Kaoma ble skapt av franske markedsførere for å selge plater og appelsindrikk».

Les også: Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016

Politiet opplyser at Braz ble funnet i kystdistriktet Saquerema nær Rio de Janeiro, men kan ikke gi flere opplysninger. Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, men brasilianske medier melder at sangeren ble funnet i en bil som var totalt utbrent i nærheten av sitt hjem.

I følge brasilianske medier ble to menn sett i Loalwa Braz hus i distrriktet tidligere på dagen.

Braz vokste opp med brasilianske rytmer. Hennes far var orkesterleder og moren en kjent klassisk pianist. Hun lærte å spille piano fire år gammel - og begynte å synge da hun var 13 år.

Hun flyttet til Paris i 1985, med har siden 2010 bodd i Geneve.

Les også: Eagles-gitarist er død

I følge hennes egen hjemmeside, tilhører Braz en av de 20 mest spilte artistene i verden og hun ble regnet som en av Brasils fremste og mest kjente artister.

Loalwa Braz offisielle facebook-side var torsdag ettermiddag full av oppdateringer fra en rekke internasjonale medier om dødsfallet - og private kondolanser.