Rihanna svermer for milliardæren Hassan Jameel

Den kjente superstjernen er sett i et basseng mens hun kysser med den saudiarabiske businessmannen.

Internasjonale medier har det siste døgnet gjengitt bilder av Rihanna i het omfavnelse med den saudiarabiske businessmannen Hassan Jameel.

Ifølge TMZ og People er mannen på bildet Saudi-Arabias største Toyota-distributør. Familien til Jameel eier også «Abdul Latif Jameel League», som er en av de største fotballigaene i Saudi-Arabia. Ifølge en rekke medier skal familien være god for cirka 13 milliarder norske kroner.

Saken har fått stor oppmerksomhet verden over. Så stor at hvis man søker på Jameels navn, er omtalen av flørten med Rihanna omtrent det eneste som dukker opp.

Stjal bilde: Rihanna rappet VG-bilde

Robyn Rihanna Fenty, også kjent som Rihanna, har tidligere vært av og på med den kjente artisten Drake. Hun har også hatt et turbulent forhold med rapperen Chris Brown, som innrømmer at han mishandlet henne under forholdet. Artisten har også tidligere blitt koblet sammen med andre store stjerner som Travis Scott og Leonardo DiCaprio.

Slår tilbake: Popstjernen om kokainrykter

Jameel på sin side har blitt avbildet sammen med modellen Naomi Campbell på Summertime-festivalen i London.

Hverken Jameel eller Rihanna har uttalt seg om saken.

Første konsert: Rihanna i Bergen