Rihanna danker ut Michael Jackson på Billboard med norsk låt

Kun én soloartist og ett band har flere topp 10-hits i USA.

Rihannas siste singel «Love On The Brain» rykker nå opp til åttendeplass på verdens viktigste hitliste, Billboard Hot 100.

Ifølge Billboard har artisten med dette 30 topp 10-hits i USA, og rykker dermed opp fra å dele tredjeplassen med Michael Jackson (som har 29 som soloartist), til å ha den alene.

Kun Madonna og The Beatles kan vise til flere topp 10-slagere på Hot 100, med henholdvis 38 og 34 hits på listen.

HJELPER RIHANNA: Fred Ball. Foto: UNIVERSAL

Dermed er låtskriveren og produsenten Fredrik William Ball (som opererer under artistnavnet Fred Ball) fra Fredrikstad med på et stykke internasjonal pophistorie.

Han har skrevet «Love On The Brain» sammen med Rihanna og Joseph Angel.

Ball har produsert den søtladne soulsangen sammen med Kuk Harrell.

Jarle Bernhoft spiller bass og gitar på låten.

PARKERT: Michael Jackson, her på Valle Hovin i 1997. Foto: NILS BJÅLAND

Fred Ball var i ekstase da det ble klart at «Love On The Brain» ble inkludert på Rihannas siste album.

Drøm i oppfyllelse



Nå er han enda gladere:

– Vi skrev låten for tre år siden. Å se den først bli en realitet med min favorittartist og deretter bli en stor USA-hit er som en drøm, sier han til VG.

– Den klatrer fortsatt, så la oss krysse fingrene for at den kan gå til topps!

Om så skulle skje blir det Rihannas syvende amerikanske nummer én-hit med norsk hjelp.

Fra før har hun seks Hot 100-topper med Stargate bak spakene.