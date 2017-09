Rapperen Young Dolph skutt i Hollywood

Hiphop-artisten (32) er alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av flere skudd tirsdag.

Young Dolph befant seg i det populære turistområdet Hollywood Boulevard da han skal ha havnet i krangel med tre andre menn utenfor et hotell.

Mike Lopez, talspersson ved politiet i Los Angeles bekrefter overfor Los Angeles Times at rapperen under basketaket falt i bakken og deretter ble truffet av flere skudd. 32-åringen skal selv ha klart å komme seg opp og ta seg inn en bygning.

To av mennene skal ha løpt fra åstedet, mens den tredje forsvant i en bil som han senere etterlot seg på en bensinstasjon.

Young Dolph, eller Adolph Thornton Jr. som han opprinnelig heter, ble fraktet til sykehus. Tilstanden ble betraktet som kritisk i timene etterpå, men nå skal han angivelig være utenfor livsfare.

Én mann skal være avhørt etter skyteepisoden, men det er uklart om han er mistenkt. En rekke amerikanske medier spekulerer på om episoden har å gjøre med Young Dolphs intense feide med rapper Yo Gotti (36) i gjøre.

Bekymrede fans



Chicago-rapperen lanserte debutalbumet «King of Memphis» i fjor. 32-åringen, som følges av 2,3 millioner fans på bildedelingstjenesten Instagram, postet et bilde av seg selv få timer før skytedramaet. Under har det strømmet på med god bedring-hilsener fra fortvilte beundrere, som håper rapperen snart er på bena igjen.

Også for to år siden var 32-åringen involvert i en hendelse. Da skal bilen han satt i ha blitt beskutt.

Young Dolph føyer seg inn i den lange rekken av rappere som har vært involvert i dramatiske skyteepisoder. Blant de mest legendariske er Tupac Shakur, som ble drept i 1996, og The Notorious B.I.G, som mistet livet i 1997. 50 Cent hevder å ha arr etter ni kuler i kroppen.

Andre som kan nevnes, er Raymond «Benzino» Scott, som i 2014 ble skutt på av sin egen nevø da han skulle følge moren til sitt siste hvilested. Rick Ross krasjet Rolls Roycen i en husvegg i Florida i forsøket på flykte fra et kuleregn i 2014.

I 2013 ble rapperen Doe B skutt og drept i hjembyen Montgomery. Jam Master Jay fra den amerikanske rap-gruppen Run DMC ble skutt og drept i New York i 2002.

I 1998 ble ODB fra Wu-Tang Clan skutt av to menn som kom inn i hans ulåste leilighet i New Yorks Brooklyn-område.