Publikummer saksøker trommeslager etter skade

Fans pleier å sloss om ting som kastes fra bandet på scenen etter en avsluttet konsert. Noe ganske annet skjedde da Styx-trommis Todd Sucherman kvittet seg med stikkene under en konsert i 2015, som nå får følger.

Trommestikker, plektere og andre ting som blir brukt av bandet på scenen er det ofte kamp om blant blodfansen i publikum, dette er suvenirer man gjerne vil ha med seg.

Det er antakelig hva Styx-trommeslager Todd Sucherman også tenkte da han kastet stikkene ut blant publium i Lakewood Theatre i Atlanta 28. juni 2015. Men gesten har nå, lenge etter, fått uante konsekvenser.

En kvinne saksøker nå trommeslageren etter å ha fått fysiske skader etter konserten, skriver Atlanta Journal Constitution. Ifølge søksmålet skal ikke trommeslageren ha «sagt fra på forhånd slik at kvinnen kunne unngå å bli skadet». Kvinnen hevder dermed at konsertbilletten dermed ble ubrukelige, i tillegg ble klærne hennes ødelagte av blodet fra skaden. Kvinnen ønsker nå oppreisning og erstatning for legeregninger og tapt inntekt.

Kvinnen saksøker også TMB Productions som var arrangører for Styx på tidspunktet for hendelsen.

Styx har holdt det gående siden 1972, og hadde sin storhetstid på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, med en rekke hits i USA. Todd Sucherman har vært med siden 1995.