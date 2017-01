Prince satt på store verdier – nå skal arven fordeles

Flere eiendommer, masse kontanter og 67 gullbarrer skal fordeles etter Prince' dødsfall.

Prince har spart masse penger, holdt seg unna aksjer og hadde eiendommer til en verdi av flere hundre millioner kroner.

Det skriver den amerikanske avisen Star Tribute.

En gjennomgang av Prince sin eiendom som ble levert inn til skifteretten i Carver County i Minnesota denne uken viser at musikeren satt på store verdier i eiendom og kontanter da han døde.

Prince døde 21. april i fjor etter det som trolig var en ufrivillig overdose av smertestillende. Han etterlot seg ikke noe testamente.

Åpnet hjemmet: Kaos Da Prince sitt hjem ble åpnet.

SUPER BOWL: Prince opptrer under NFL's Super Bowl i 2007. FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS

Smarte huskjøp



Hans hjem og platestudio Paisley Park, er verdsatt til mellom 100 og 300 millioner dollar, halvparten av verdien er dog ventet å forsvinne i skatt. Paisley Park ble i ølge avisen bygget i 1987 for ti millioner dollar på en 65.000 kvadratmeter stor eiendom.

I tillegg hadde artisten en rekke eiendommer i Carver og Hennepin i Minneapolis. Disse har en estimert verdi på 25,4 millioner dollar, ifølge Bremer Trust som administrerer hans eiendom.

I tillegg til eiendommene listes det også opp 110.000 dollar fordelt på fire bankkontoer, kontanter og 67 gullbarrer verdsatt til 840.000 dollar.

Men det er mer.

Store deler av hans verdier – inkludert upubliserte innspillinger av både musikk og videoer – har ennå ikke blitt kartlagt, ifølge et Carver County District Court.

Hans selskaper Paisley Park Enterprises Inc., NPG Records Inc., NPG Music Publishing and LotusFlow3r hadde også over seks millioner dollar i kontanter.

Les også: Nå åpnes Prince-arkivene.

NYTT MUSEUM: "Under the Cherry Moon" og "Graffiti Bridge" rommet til Prince kan besøkes på Paisley Park Museum. FOTO: ADAM BETTCHER/GETTY IMAGES

Ikoniske verdier



Musikkinstrumentene, møbler, en Bentley og hans ikoniske «Purple Rain» og Grafitti Bridge» motorsykler kommer i tillegg. Det gjør også verdiene av hans varemerke og copyrights som ennå er ikke prissatt.

Torsdag blir det en ny runde i skifteretten hvor verdier, krav og hvem som har rett til arv skal kartlegges. Det er kommet inn flere krav til hans verdier de siste månedene. Det er sannsynlig at arven vil deles mellom hans halvsøsken Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker and Alfred Jackson, skriver avisen Star Tribute.

Les også: Her levde og døde Prince.