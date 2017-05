Politiet: Chris Cornells død etterforskes som mulig selvmord

Soundgarden- og Audioslave-vokalisten døde brått torsdag morgen – 52 år gammel.

Politiet etterforsker muligheten for at rockeren har tatt sitt eget liv.

Det melder britiske Mirror, som siterer Michael Woody, pressetalsmann i Detroit-politiet.

Det amerikanske musikbransjebladet Billboard har vært i kontakt med samme polititalsmann. Han bekrefter opplysningene i The Mirror.

– Vi etterforsker dette som et mulig selvmord. Så vil etterforskningen avklare endelig hva dødsårsaken er, sier Woody til Billboard.

Politiet presiserer at det er tidlig i etterforskningen, og at det enda vil ta tid før rettsmedisinere kan fastslå dødsårsaken med sikkerhet.

Mirror skriver at en slektning fant rockeren livløs på badet på hotellrommet i Detroit rundt midnatt 18. mai.

Vedkommende skal ha ringt nødnummeret 911, og helsepersonell rykket ut. Cornell skal da allerede ha vært død.

Han etterlater seg kone og tre barn.

Før konserten med Soundgarden i Detroit i går, postet Cornell på Twitter at han var glad for være tilbake i Detroit Rock City.

Da David Bowie døde i fjor, skrev Cornell i en hyllest i bladet Rolling Stone:

«Man innser ikke hvor viktig enkelte personers kunstneriske innflytelse har vært for deg, før de plutselig er borte. Jeg har selv kjent veldig på den følelsen.»

Det siste som ble postet på Cornells Facebook var tekstlinjen: «I'm the shape of the hole/Inside your heart», ved 21-tiden onsdag kveld norsk tid.

Ifølge NME ble Soundgardens «Slaves & Bulldozers» den siste låten han fremførte live – ispedd elementer av Led Zeppelins «In My Time Of Dying».

