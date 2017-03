Phil Collins tilgitt av datteren

Skuespilleren Lily Collins (27) opplevde en oppvekst uten en far som stilte opp for henne. Faren heter Phil Collins (66).

Det er Daily Mail som gjengir fra Lily Collins' selvbiografi, «No Shame, No Regrets, Just Me».

– Jeg tilgir deg for ikke å ha vært der da jeg trengte deg og for at du ikke var den pappaen som jeg hadde forventet, skriver hun i boken, ifølge Daily Mail.

Lily Collins har de siste årene stablet en svært anstendig Hollywood-karriere på beina. Den toppet seg med Golden Globe-nominasjon i fjorårets «Rules Don't Apply».

Collins spilte også i Harald Zwart-regisserte «The Mortal Instruments: City Of Bones» fra 2013.

Det er ikke småtterier Lily Collins kommer med i boken. Selv om hun tilgir faren for å ha vært fraværende i store deler av hennes liv, og at det aldri er for sent til å reparere sår, legger hun ikke skjul på at hennes problematiske forhold til faren har noe av skylden for at hun utviklet spiseforstyrrelser i tenårene.

– Ikke bare begynte jeg å se på meg selv på en annen måte fysisk, men jeg begynte også å begrense min egen lykke gjennom å kontrollere spisevanene mine, skriver hun om perioden rundt 2008, da Phil Collins skilte seg fra sin tredje kone.

Phil Collins, som selv har vært åpen om psykiske problemer og selvmordstanker, har fem barn med tre forskjellige koner. Han la karrieren på hylla for flere år siden, fordi han ville tilbringe mer tid med sine to yngste sønner, men annonserte i 2015 at han var klar for rampelyset igjen.