The Weeknd til Oslo

Sist The Weeknd (26) var i Norge var det ytterst få som fikk se ham live. Denne gangen spiller han Oslo Spektrum.

I 2015 ble kanadiske The Weeknd en av verdens største popstjerner i kjølvannet av sommerslageren «Can't Feel My Face». Mandag morgen ble det kjent at han spiller i Oslo Spektrum 19. februar. Det var Gaffa som først omtalte saken.

Dette er tredje gangen popyndlingen besøker Oslo. Sist gang var for et eksklusivt publikum på Vulkan Arena. Den gangen var det om lag tusen fans som fikk med seg den timeslange settet. Det var Astrid S som varmet opp for ham.

The Weeknd, eller Abel Tesfaye som han opprinnelig heter, fikk terningkast fem av VGs anmelder da han slapp albumet «Beauty behind The Madness» i august.

The Weeknd har herjet hitlistene verden over med låter som «Often», «Love Me Harder», «I Can't Feel My Face» og «Wicked Games». Dop og tilfeldig sex er gjennomgangstemaer for kritikeryndlingen. Han sto også for en av filmlåtene til erotiske «Fifty Shades» – «Earned It».

Tesfaye, som er sammen med supermodellen Bella Hadid, skulle egentlig vært en del av Rihannas verdensturné i sommer, men avlyste. Sist han sto på en stor scene i Norge var med Drake.

VG+: Sky superstjerne: Mens The Weeknd fortsetter å tie unntatt når han synger, formelig koker det rundt ham på internett. På Twitter nevnes han nå omtrent hvert femte sekund, noe hans oppsiktsvekkende hårpryd og supermodellkjæresten Bella Hadid (18) bidrar til. Les resten av artikkelen her.