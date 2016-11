Hellbillies saksøker velforening for 863.000

Et av Norges fremste band, Hellbillies, har saksøkt Levanger Vel for hele 863.000 kroner.

Det er lokalavisen Innherred som skriver om søksmålet som har oppstått etter at Hellbillies spilte på martnaskonserten på Levanger Torv i august i fjor.

Hallingdølene mener at Levanger Vel har brutt kontrakten for deres opptreden.

– Kontraktsbruddet er knyttet til at saksøkte slapp inn langt flere enn det kontrakten tillot. Hellbillies mener at både publikumstaket, og følgene av misligholdet, er regulert i kontrakten, sier advokat Christian Wadahl Uhlen i Advokatene Graasvold & Stenvaag til Innherred.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor avisen.

Rettssaken er berammet til Oslo Tingrett den 26.januar neste år.

Advokat Rolf Christensen i Steinkjeradvokatene representerer Levanger Vel og opplyser at man er uenig om det var avtalt fastpris, eller fastpris samt provisjon, og kaller summen på over 850.000 kroner for astronomisk.

– Man har kommet fram til et millionbeløp for å opptre den kvelden. Da kunne en like godt ha hentet Rolling Stones til Levangermartnan, sier han til Innherred.

Dagbladet har snakket med daværende leder for velforeningen, Turid Inderberg. Hun bekrefter at dette kan bety konkurs og kroken på døra for hele velforeningen.

– Levanger Vel er en liten velforening, og dersom velet taper søksmålet, vil det da gå konkurs? Tja, hva vet jeg? Det vil bety et voldsomt stort tap, sier Inderberg til avisen.