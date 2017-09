Zayn Malik snakker om angsten

Popstjernen Zayn Malik (24) oppfordrer alle som sliter med angst, til å være åpne om det.

Selv valgte den tidligere One Direction-stjernen å innvie offentligheten i helseproblemene i fjor sommer da han måtte avlyse en stor konsert på Wembley Stadion i hjembyen London.

Bakgrunn: Rammet av sceneskrekk – måtte avlyse

«Uheldigvis har angsten som har hjemsøkt meg de siste månedene rundt det å opptre live overmannet meg», skrev Malik i en lang beklagelse til fansen. Senere lettet han ytterligere på sløret i boken «Zayn», som handler om hans eget liv.

I dag er sangeren glad for at han var så åpenhjertig. I et ferskt intervju med bladet Us Weekly forteller 24-åringen at det å ha en åpen dialog med omgivelsene, er nødvendig for hans daglige rutiner.

– Det er viktig å si det som det er. Bare være ærlig om alt og forklare hva det er som får deg til å føle deg ukomfortabel, og hva som gjør deg trygg. Da skjønner folkene rundt deg hva du står i.

STJERNEPAR: Zayn Malik og Gigi Hadid på en motegalla i new York i fjor. Foto: AP

Overrasket fansen: Barberte av seg håret

– Ikke utakknemlig

Popartisten, kjent for sololåter som «Pillow Talk» og «Drunk», mener at fansen nå har en større forståelse for hvorfor han har gjort som han har gjort. Også i 2015, da han fortsatt var med i boybandet, trakk han seg fra en turné på grunn av stress.

– Folk innser nå at det som skjedde ikke nødvendigvis betydde at jeg var utakknemlig eller at jeg ikke var klar over alle mulighetene jeg fikk servert. Derimot var det jeg som rett og slett strevde med bare å klare å være her, sier ungpikeidolet til det amerikanske bladet.

Husker du? Derfor forlot Zayn Malik One Direction

– I likhet med alle andre som føler at de skjuler noe for noen, så er jeg veldig lettet over å ha fått den byrden av skuldrene mine. Man må si det som det er, legger han til.

Solodebuten: Terningkast 4

STARTSKUDDET: One Direction i 2013, (f.v.) Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik og Louis Tomlinson. Foto: GETTY

God respons

Malik setter stor pris på all støtte fra fansen i kjølvannet av betroelsene.

– De er fantastiske. Men det sprøeste for meg var at mennesker jeg ikke hadde regnet med skulle reagere, tok kontakt. Tilfeldige mennesker, ofte eldre folk, som hadde lest boken. De forklarte at de virkelig respekterte meg og sa at de visste det krevde styrke å stå frem med dette.

Oppdatert? Zayn Malik fikk rolle i TV-serie

Malik har det siste halvannet året figurert hyppig i sladrespaltene sammen med sin amerikanske modellkjæreste Gigi Hadid (22).

– Vi prøver begge å bare å fokusere på hverandre og gjøre det beste vi kan. Så får vi håpet det går bra, sier han om livet i rampelyset.

Fikk du med deg? Forsvarer kjæresten etter rasismebeskyldninger

One Direction-Payne: Fikk barn med ti år eldre popstjerne