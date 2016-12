Cheryl og Liam viser babymagen

Ingen tvil lenger – den nyskilte popstjernen Cheryl Fernandez-Versini (33) venter barn med sin ti år yngre One Direction-kjæreste Liam Payne (23).

Cheryl Fernandez-Versini bar en kjole som tydelig viste at hun er gravid da hun og Liam Payne kastet glans over julegrantenningen ved St. James Church i London nylig. Britiske medier har i flere uker spekulert i om det er barn på gang, men enn så lenge har kjendisparet til gode å kommentere nyheten.

Nå taler bildene for seg. Kulen på magen til den ellers så sylslanke 33-åringen er ikke til å ta feil av. Barnet blir det første for både Fernandez-Versini og Payne. Bildene viser en beskyttende og omsorgsfull Payne geleide sin smilende, gravide kjæreste gjennom folkemengden med skuelystne og pressefotografer.

Ferskt forhold

Fernandez-Versini er kjent fra jentegruppa Girls Aloud, som soloartist og av-og-på-dommer i «X Factor». Men hun figurerer vel så mye i pressen i forbindelse med sine kjærlighetsaffærer som for sine meritter i karrieren.

FORELSKET: Cheryl Fernandez-Versini og Liam Payne på en veldedighetsgalla for et halvt år siden. Foto: David Fisher/REX/Shutterstock

Payne på sin side har hatt litt roligere tider etter at One Direction før jul i fjor kunngjorde at de trengte en liten poppause.

Payne og Fernandez-Versini møttes første gang for åtte år siden, da han var bare 14 og forsøkte seg på audition i «X Factor». Hun var dommer. Men Payne hadde ikke hellet med seg. I 2010, derimot, meldte Payne seg igjen på audition. Resultatet var at One Direction ble dannet – også da med Fernandez-Versini ved jurybordet.

Først i vår oppsto det søt musikk, og i mai viste de to seg offentlig sammen for første gang. Ifølge The Mirror har paret termin ganske tidlig på nyåret. Avisen siterer også ikke navngitte kilder nær stjernene, som hevder at de to også går i giftetanker.

Nyskilt



Payne var inntil i fjor kjæreste med Sophia Smith (21), mens Fernandez-Versini så sent som i oktober ble skilt fra sin franske ektemann, finansmannen Jean-Bernard Fernandez-Versini (35). De to giftet seg sommeren for to år siden, men ble separert etter 18 måneder.

Fernandez-Versini har også et ekteskap med fotballspiller Ashley Cole (35) bak seg.

