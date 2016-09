Offisielt: AC/DC-bassist Cliff Williams gir seg

Nå begynner det virkelig å tynnes i rekkene for de australske rockerne. Cliff Williams sier han er ferdig.

Williams hintet om det tidligere i sommer, men nå har han bekreftet nyheten mange fans fryktet på AC/DCs hjemmeside: Han er ferdig.

– Det er på tide for meg å trekke meg ut. Ikke fordi vi mistet Malcolm, Phil eller Brian. Ting forandrer seg, det gjorde det da Bon (Scott, bandets første vokalist, journ.anm) døde. Det handler ikke om det, det er bare at jeg er klar for å slutte å turnere, sier Williams i en video på AC/DCs Facebook-side.

Han skryter av fansen og publikummet som har vært med på «Rock or Bust»-turneen, men sier han nå er klar for å slappe av.

– Mellom turneene tar vi det rolig, og jeg vet hvordan man gjør det. Det skal jeg gjøre nå, tid for meg selv. Jeg er glad, jeg trenger familietid, slappe av og ikke gjøre dette.

NÅ ERE IKKE MANGE IGJEN: AC/DC på scenen i 2003, da de var fulltallige: Foran, vokalist Brian Johnson, Malcolm Young, Phil Rudd bak trommene, Angus Young og Cliff Williams helt til høyre. Foto: Jan Pitman , AP

Williams har vært med i bandet siden 1977. I 2014 måtte en av grunnleggerne, rytmegitarist Malcolm Young trekke seg fra AC/DC på grunn av demens.

Trommeslager Phil Rudd ble aldri å se igjen i AC/DC etter at han ble arrestert i 2014 og siktet for narkotikabesittelse og drapstrusler.

Som om ikke det var nok kom nyheten om at vokalist Brian Johnson måtte trekke seg midt i turneen fordi han stod i fare for å miste hørselen. Guns’n Roses-vokalist Axl Rose tok over som vokalist på turneen.

Dermed er det kun sjefen i skoleuniformen, Angus Young som er igjen i AC/DC, og det er vel heller tvilsomt om han vil fortsette alene.

Han sier imidlertid ingenting om det i den siste videoen han har lagt ut på AC/DCs Facebook-side. Der takker han bare alle involverte og fans etter «Rock or Bust»-turneen.