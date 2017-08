Lana Del Rey på shopping i Oslo

Superstjernen misfornøyd med været, men glad for å være i Norge, forteller betjeningen.

I kveld står den amerikanske popstjernen Lana Del Rey på Øyafestivalens største scene.

Hennes rykende ferske album har toppet albumlister verden rundt, inkludert den amerikanske og den norske.

Tirsdag var hun på plass i hovedstaden. Og da tok hun turen til motebutikken YME Universe i Paleet på Karl Johans gate.

Ifølge butikkens online marketing-ansatte, Madeleine Holth, var det tre trivelige kvarter med en av verdens største artister.

– Hun var morsom og hyggelig, og slo av en prat med alle de ansatte. Hun hadde med seg en venninne, men ingen sikkerhetsvakter. En rolig og vanlig jente som gikk rundt i treningstøy og shoppet i fred, forteller Holth.

Ifølge henne fortalte Lana Del Rey at hun alltid trives i Norge, men at de dystre spådommene for kveldens vær på Øya ikke falt helt i smak.

– Hun syntes det var litt kjipt, men hun ble glad da jeg fortalte henne hvilke andre artister som spiller på Øya, som Migos og Young Thug, sier Holth.

Hun ønsker ikke å røpe hva artisten kjøpte.

– Jeg måtte love å ikke fortelle det for å få lov til å ta bilde!

På Øya lover Holth å stå nær scenen når Lana Del Rey spiller. Da har hun også godt håp om å se sangeren stille i klær fra tirsdagens shopping.

– Jeg regner med at det blir noe vi har sett på butikkgulvet i løpet av oslobesøket, forteller Holth, som påpeker at G-Eazy kjøpte norske merker da han var innom.

– Det er spesielt hyggelig når de velger norske merker, ikke bare ting som kan kjøpes hvor som helst i verden.