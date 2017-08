Konsertanmeldelse: Migos, Øyafestivalen

Da skyene sluttet å mige på Øya, fortsatte Migos fuktfesten.

KONSERT: Migos

STED: Tøyenparken, Oslo

PUBLIKUM: ca. 7000

Jeg må innrømme at det er et lite antiklimaks når Offset skriker sin ikoniske «Rain drop, drop top»-frase fra Øyafestivalens hovedscene og luften er på det tørreste den har vært i hele dag.

Det hadde vært en perfekt forløsning på en mildt sagt heftig gjørmefest på en dag der festivalmoten utelukkende er regntøy.

Da den Atlanta-baserte trioen Migos slo gjennom med «Versace» for fire år siden var det lite som tilsa at de skulle bli stayere.

Men så er vi her da, i 2017 og de er med god margin den største kontemporære rapgruppen i verden akkurat nå, med sin rytmisk fengende autotune-rapping.

Det er heller ikke sjelden at de får skylden for hvor dum rapmusikken har blitt. Men som tusenvis av mennesker foran Amfiet har skjønt, er ikke dumt synonymt med dårlig.

I dette tilfellet er det tvert om: energien Quavo, Offset og Takeoff skaper på scenen, og kanskje viktigst av alt, på gresset, er rett og slett et deilig kaos.

Stikkordet her er bass – i store bokstaver. Både «Get Right Witcha» og «Hannah Montana» koker opp en hedonistisk stemning som egentlig hører til nattestimene.

Altså, jeg observerer to jenter som kommer ut av moshpiten i full gjørmeburka, mens en fyr spaserer nonchalant ut med et fjes dekket av neseblod. Ingen bryr seg spesielt, sånt er visst normalt på Migos-konsert midt på lyse dagen.

Dette er langt fra det mest dynamiske settet jeg har opplevd, men det er et effektivt fyrverkeri av kjellerlyd som smeller gjennom det søkkvåte gresset. Til slutt er det umulig å stanse kroppen fra å sveive med vibrasjonene.

Låten «Slippery», som handler om å være våt, resonnerer selvsagt godt blant sydvest-sekten. Men allsangen, om man kan si det, i bangeren «Bad & Boujie» er høydepunktet.

«Which way? NORWAY!» er en ypperlig forlengelse av «Yeah, that way»-partiet i monsterhiten – publikumsfrieri av klasse. Det norske flagget med «Migos» og «ATL» sprayet på er ikke like elegant, men Quavo får hyllest av publikum når han bruker det som kappe.

Selvfølgelig blir det flottere lyd på Young Thug-konserten i Sirkus-teltet noen minutter senere. Men den gøyale og gjørmete opplevelsen Migos byr opp til foran Amfiet er en festivalmagi som er sjelden i Oslo sentrum.

Atlanta + Øya = sant, nok en gang.

SANDEEP SINGH