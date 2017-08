Konsertanmeldelse: Lana Del Rey, Øyafestivalen

Lana tvinger værgudene ned i knestående med en konsert som pendler mellom det inspirerte og det stillestående.

KONSERT: Lana Del Rey

STED: Tøyenparken, Oslo

PUBLIKUM: ca. 10.000

Været under store deler av årets første Øya-dag vil være umiddelbart gjenkjennelig for alle som har tilbragt tid på festivalen det siste tiåret: Så vått, tungt og trist at man egentlig bare må omfavne komikken i situasjonen og gi seg fullstendig hen.

Sånt kan det kjapt bli minneverdige øyeblikk av, om enn med både himmelsk og helvetes fortegn.

At en polariserende artist som Lana Del Rey avslutter åpningskvelden på den store amfiscenen, bidrar ytterligere til å lade luften med en viss elektrisitet.

Der mange lar seg fascinere av den nærmest karikert amerikanske artistens dødsromantiserende og frakoblede Old Hollywood-persona, lar andre seg irritere av nøyaktig det samme.

Like fullt er det grunn til å mobilsere en viss optimisme i forkant av konserten. Det skyldes ikke minst hennes fine, ferske femtealbum «Lust For Life», det mest menneskelige innslaget i Del Rey-katalogen hittil. Som mange har påpekt: Hun smiler til og med på coverbildet(!).

Smiler gjør hun også når hun kommer ut på scenen til tonene av den like deler Nirvana- og Walt Whitman-parafraserende åpningssangen «Body Electric». «Takk for at dere holdt ut gjennom regnet», melder hun tilsynelatende ektefølt etter en nokså ordinær start.

Værgudene har gledelig nok roet reka et par hakk, og første antydning til et glansnummer noteres med «Shades Of Cool», der sangeren uanstrengt sklir over et stort spekter av vokalregisteret hun besitter.

På tampen av en pen «Born To Die» hopper hun ned til et rørt publikum i en klemme-, selfie- og autografseanse som vingler mellom å føles dønn sjarmerende og lett langdryg.

Det er tidvis tegn til lavt blodsukker i dette musikalske universet. Bandet gjør som de er bedt om, får man formode, men deres konservative og forsiktige tilnærming gjør lite for å rykke for å rykke oss ut av monotonien som særlig hefter ved låtmaterialet i showets midtre del.

Da er det bedre når Lana får dominere lydbildet fullstendig, som på vakre «Change» og ditto «Love», som lett kan tolkes som en hyllest til den yngste delen av Øya-publikummet. Og det er nettopp deres smittende entusiasme som gjør det avsluttende strekket fra «Video Games» og ut til en liten triumfferd.

Lana Del Rey ville neppe hatt vondt av et ekstra gir å gå på som scenepersonlighet. Som avslutning på en sur høstdag funker imidertid hennes amerikanske mytologier som en kopp med noe varmt og beroligende oppi. Ikke dumt, med andre ord.

MARIUS ASP