Eldar Vågan om Vazelina på Øya: – Vi er der for å spille, ikke for å tømme kjøleskapet i garderoben

Eldar Vågan (56) og Vazelina Bilopphøggers åpner Øya-lørdagen på sin første festivalturné på 30 år. Han garanterer at bandet ikke vil by på rumperaketter eller andre pyroeffekter.

– Det blir i hvert fall ikke det, sier en leende Eldar Vågan.

VG har fått et telefonintervju fra Sveits én av den halvannen fridagen han har nå, før Vazelina skal i ilden igjen i Norge fredag – og to ganger på lørdag.

Les også: Heavyrocker inn i Vazelina

– Festivalspilling passer oss veldig godt. Vi er vant med timing etter tiden vi har til rådighet fra TV-show. Så når vi går på scenen på Øya, har vi den timingen i oss. Vi klundrer ikke, vi går rett på og er effektive. Vi gjør så godt vi kan, sier Eldar og fortsetter:

Vågan og Vazelina * Eldar Vågan er låtskriver og gitarist i Vazelina Bilopphøggers. * Han er samboer med Ellen Bjørnstad (56). De har to sønner, Elias (19) og (Elling 17). * Vazelina Bilopphøggers som spiller på Øya lørdag11. august består av: Kjetil Foseid (46), Jan Einar Johnsen (58), Eldar Vågan (56) og Arnulf Paulsen (67). I tillegg er Terje Methi (70), Tor Welo (66) og Even Finsrud (52) med på scenen

– Jeg må si at det er så mange som kaller seg artister i dag som står og spiller plater. Jeg kaller dem DJ-er. Du kan ikke kalle deg artist når du står med en maske foran trynet. Du bør kunne synge eller spille med begge henda. Vi i Vazelina spiller med begge henda hele tiden!

Fikk du med deg: Vazelina møtte Beach Boys backstage

I år har Vazelina byttet ut sine vante sommershow med en aldri så liten festivalturné. Sist gang de gjorde den øvelsen, var flere av medlemmene i 20-årene.

– Hvorfor ble det festivalsommer i år?

– Det er veldig enkelt å forklare, hevder Eldar, og begir seg ut på en lengre forklaring:

– Jeg har noen kamerater på Beitostølen som arrangerer Trollrock, og som har spurt meg hver påske om vi kan spille. Det har vi egentlig ikke kunnet, for vi kan ikke ta oss fri en helg når vi spiller sommershow to ganger daglig. Det er veldig uproft å ha ett hull når vi setter opp en forestilling. Men i år ble vi spurt om vi kunne åpne festivalen en torsdag – og en torsdag kunne vi alltids be oss fri.

VAZELINA BILOPPHØGGERS: F.v. Eldar Vågan, Arnulf Paulsen, Kjetil Foseid og Jan Einar Johnsen. Bildet er tatt i 2007, da Foseid hadde tatt over som vokalist etter Viggo Sandvik. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Problemet var bare at da den ene festivaljobben ble kjent, strømmet det på med andre forespørsler.

– Da kom det plutselig flere telefoner og e-poster fra forskjellige festivaler, og det var bra betalt. Så da tok vi et hastemøte vi gutta og bestemte oss fort for «fader, nå spiller vi festival og står over sommershow». Når du produserer show og selger billetter selv, sånn vi gjør, er det noe du har i hodet og kroppen hele våren og sommeren, forklarer gitaristen.

VG+: Vågan: – Den dagen endte barndommen min (krever innlogging)

Så i år har Vazelina i stedet gjestet festivaler som Tons of Rock i Halden, Steinkjerfestivalen, Kongsberg Jazzfestival, Tysnesfest og Rootsfestivalen i Brønnøysund. Og de gir seg ikke med Øya i Oslo. Videre i august står blant annet Harstad og Skarnes på reiselista.

– Det har gått veldig, veldig bra. Det kan jeg si uten å juge. Vi har trukket mest folk på alle festivalen vi har spilt, sier Vågan.

– Men hvordan holder dere dere i form?

– Vi er vel ikke så kjappe joggere noen av oss. Vi har våre ritualer vi gjør for å konsentrere oss, men det som gir oss energi er å spille: Vi er kamerater, går inn på scenen og klemmer i veg, beskriver han.

HØGGER-IMAGE: Arnulf Paulsen, Eldar Vågan, Kjetil Foseid og Jan Einar Johnsen i Vazelina Bilopphøggers testet Europas største bilhopp med limousin på Grue i Hedmark for en musikkvideo i 2006. Begivenheten fant sted på Grue i Hedmark Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

– Vi har aldri avlyst. Om du er syk, er du syk, men om du står du på en scene, har lys i trynet og adrenalinet strømmer i kroppen, kvikner du til. Det er farligere ikke å ha noe å gjøre. Det å sette seg ned i stol og bare slappe av er farlig når du har drevet dobbelboking hele sommeren.

– Opplevde du det?

– For tre år siden hadde jeg både kunstutstilling på Notodden og sommershow på Hamar. Jeg kjørte tre tanker bensin i uka, men da det var over, reiste jeg på hytta go besøkte søskenbarnet mitt for å slappe av. Vi skulle mure litt, ete stekt ørret, bare slappe av og gå rundt og fise. Men da fikk jeg allergiutslett og ble skikkelig dårlig. Det er forskjellen på å være 23 og 56 – det er farlig å plutselig slappe av, advarer en munter Eldar.

Husker du: Moren til Eldar Vågan døde en uke før «Skal vi danse»

Foruten det mener han den største forskjellen fra sist Vazelina spilte på festivaler, er teknikken. Nå risikerer de ikke å måtte stappe høyttalere - eller et piano på 250 kilo - i en lastebil for å dra på jobb.

ILLUSTRATØR: Eldar Vågar er også tegner, og han skal ha ny utstilling på Prøysenhuset i september. Her er han avbildet med verket «Presse» i forbindelse med en utstilling i fjor. Foto: Mattis Sandblad , VG

– For 30 år siden var det ikke noe digitalt piano. Vi hadde et piano med hammer og strenger som måtte stemmes hver gang vi spilte. Det måtte bæres og rigges og var nøye med ledninger. Jeg hadde glemt litt hvordan det er. Nå er teknikken veldig standardisert, og Vazelina er et streit rockeband teknisk sett – det er ikke noe triks og miks med oss!

– Hvilket inntrykk har du av Øyafestivalen?

– Jeg har aldri vært der, jeg har alltid stått og spilt et annet sted. Men det er vel den største festivalen?

Les også: «Vazelina-Rudolf» likvidert

– Er det en type festival sønnen dine dukker opp som publikum på?

– Ja, det kan nok hende. Yngstesønnen og en kamerat skal i hvert fall være med. Det er vel ikke for å se på meg, men for å se på alt det andre, sier han blidt.

Som festivalband, er bandet ifølge Vågan svært lite krevende:

– Vi i Vazelina har ikke raider. Ikke noe annet enn ting vi fikser selv, som god kaffe og et håndkle. Vi er der for å spille, ikke for å tømme kjøleskapet i garderoben!