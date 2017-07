Økonomisk rekordår for Sivert Høyem

Det kan lønne seg å ta pappaperm; Sivert Høyem (41) dro inn nesten 25 millioner kroner i sitt første arbeidsår etter å ha blitt tvillingpappa høsten 2014.

Det ferske regnskapet til Høyems selskap, Hektor Grammofon AS, viser en omsetning i selskapet for 2016 på nær 24, 8 millioner kroner.

Les også: Pappapermen over for Sivert Høyem

Resultatet før skatt ble på 5, 1 millioner kroner, en soleklar rekordforbedring fra det det tidligere toppåret i 2014 da omsetningen var på ti millioner og overskuddet på 1, 3 milllioner kroner.

Sivert Høyem og kona Helena Brodtkorb hadde en datter fra før da de fikk tvillingene John og Louis i oktober 2014. Tvillingfødselen gjorde at Sivert Høyem brukte størsteparten av 2015 til å være pappa, snarere enn å turnere som artist.

Dét gjorde sine utslag på omsetningstallene for selskapet hans i 2015; kun 1, 4 millioner i omsetning og et beskjedent overskudd på 23.000 kroner tyder på et rolig sceneliv og et aktivt hjemmeliv, før Høyem åpenbart var sulten etter å holde konserter igjen i 2016.

Husker du denne?: Derfor takket Sivert Høyem nei til Spellemannprisen

– Jeg har vært mye hjemme det siste året. Jeg turnerte ut fjoråret, så ble det jo familieforøkelse. Jeg har hatt en slags pappaperm, kan du si, der jeg har skrevet låter når jeg får skvist det inn, sa Sivert Høyem i et VG-intervju på tampen av 2015.

TREBARNSFORELDRE: Sivert Høyem og kona Helena Brodtkorb, her på Aschehougs tradisjonelle hagefest i fjor sommer. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Da var den tidligere Madrugada-vokalisten straks klar med sin siste studioplate, «Lioness», som sikret Høyems fjerde førsteplass på rad på VGs albumliste.

Sivert Høyem opplyser til VG at han ikke ønsker å snakke om økonomien i selskapet sitt.

Men han har ikke ligget på latsiden i 2017, heller. For en drøy måned siden kom live-platen «Live At Acropolis» ut, mens han brukte våren på Europa-turné med sitt nye bandprosjekt, Paradise.

Lest denne?: Sivert Høyem: – Må være til stede for familien

Det er ingen hvemsomhelst han har fått med seg i Paradise. Foruten Høyem består bandet av Simone Butler fra Primal Scream, Rob Ellis som har vært PJ Harveys bandleder i en årrekke og Rob McVey som blant annet har spilt mye med Marianne Faithfull.

Paradise skal også bruke høsten til å turnere i kjølvannet av sin debut-EP som ifølge bandets Facebook-side skal være rett rundt hjørnet.

Som soloartist har Sivert Høyem en drøy håndfull større festivaljobber igjen denne sommeren.