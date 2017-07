Ina Wroldsen bevilget seg tre millioner i lønn

Som pop-stjerne er Ina Wroldsen i støtet som aldri før. Hun gjør det like godt som forretningskvinne.

Regnskapet til den tidligere Idol-dommerens selskap, Stairs Music, viser at 2016 ble et rekordår for Ina Wroldsen. Da kan hun skilte med over 11 millioner kroner i omsetning og et resultat før skatt på hele 8, 3 millioner kroner - tre millioner kroner mer enn overskuddet i 2015.

Tre millioner kroner er også summen som Ina Wroldsen og hennes mor, Kristin Wroldsen - som eier tyve prosent av Stairs Music og fungerer som selskapets daglige leder - har tatt i utbytte nå som økonomien i selskapet er bunnsolid.

Ina og Kristin Wroldsen har tålmodig bygd opp Stairs Music til en økonomisk kjernesunn bedrift siden den spede starten i 2009.Da var omsetningen på beskjedne 831.000 kroner, og overskuddet på like beskjedne 148.000 kroner.

Kristin Wroldsen har høflig avslått å kommentere regnskapstallene overfor VG.

Oppdaget skrivetalentet



Historien om Ina Wroldsen starter lenge før 2009 og Stairs Music. Allerede på begynnelsen av 2000-tallet lå veien frem til popstjerne-status åpen for Sandefjord-kvinnen. En verdensomspennende platekontrakt med TVT ble signert i New York. Ina gjennomførte et uendelig antall showcaser, og lanseringen var rett for døren.

Først én og så to og tre ganger. Til slutt ble det stille. Plateselskapet smuldret opp og var plutselig borte. Ina dro hjem.

– Og jeg som hadde sluttet skolen og gitt opp alt, hva skulle jeg gjøre nå? Det var virkelig deprimerende, for det var jo drømmen. Og når man er nitten-tyve år, så tror man jo at verden går under. Jeg følte meg bare så dum, fortalte Wroldsen i et VG-intervju i 2011.

Så oppdaget hun hvor sterke låter hun faktisk kunne skrive, og i 2008 «debuterte» hun på Topp Ti i England med «If This Is Love» for The Saturdays - en bragd hun kopierte fire ganger til med samme gruppe.

Dommer i Idol



Resten er pågående historie; siden den gang har Ina Wroldsen skrevet listesuksesser for navn som The Pussycat Dolls, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, Zara Larsson og Clean Bandit, for bare å nevne noen.

Suksess fikk hun også endelig som artist med Ask Embla, og nylig signerte hun platekontrakt med Simon Cowells plateselskap Syco Music.

Ina Wroldsen markerte seg også som en meget bestemt dommer i fjorårets Idol på TV2 sammen med Øyvind «Vinni» Sauvik, Sandeep Singh og Gunnar Greve.