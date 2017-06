Oasis-Liam hudfletter broren

Rock-verdenens mest berømte brødrefeide blusset opp igjen etter Manchester One Love-konserten søndag kveld.

Daily Mail har notert seg at lillebror Liam Gallagher (44) bruker Twitter til å overøse Oasis-storebror Noel Gallagher med skjellsord.

Det skjer dagen etter at Liam Gallagher overrasket med å dukke uventet opp under minnekonserten etter de 22 som mistet livet i terrorangrepet under en konsert med Ariana Grande for snart to uker siden.

Søndag kveld fremførte Gallagher blant annet Oasis-klassikeren «Live Forever» sammen med Coldplays Chris Martin, men skal vi tolke Liam Gallaghers Twitter-konto var det broren som burde ha stått der ved siden av ham.

«Kom deg på et jævla fly og spill sangene dine for ungene, din triste faen», er bare noe av det som Liam Gallagher lirer av seg i retning av sin seks år eldre storebror, som for øvrig rundet 50 år sist uke.

Det ble en svært følelseladet kveld i Manchester søndag, for øvrig under ett døgn etter nok en forferdelig terrorhandling i London.

22 mennesker mistet livet og 119 ble skadet i terrordåden i Manchester tidligere i mai. En bombe gikk av akkurat idet Ariana Grande avsluttet sin konert og skapte fullt kaos i Manchester Arena.

I går var en tårevåt Grande tilbake på scenen i Manchester sammen med celebre gjester som blant andre Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, Katy Perry, Mumford & Sons, Robbie Williams og Miley Cyrus.

Men altså bare én Gallagher-bror. Dersom også Noel hadde dukket opp søndag kveld, ville dette ha vært den første gangen siden 2009 at de to brødrene sto på en scene sammen, ifølge Daily Mail.

Senest i forrige uke uttalte Liam Gallagher til Channel 4 at han var sugen på en gjenforening av Oasis, men at Noel ikke vil vite noe av det.

Veien dit ble plutselig enda brattere med Liams ferske Twitter-tirade.

Liam Gallagher hadde selv spillejobber i Tyskland i helgen, på tvillingfestivalene Rock Im Park og Rock Am Ring. Sistnevnte festival ble stengt fredag kveld etter en terroralarm, men fortsatte dagen etter da politiet ikke fant tegn til noe som kunne minne om en kommende terroraksjon.