Ny musikk fra Prince ett år etter hans død- etterlatte saksøker

Den avdøde poplegenden kommer med ny musikk ett år etter sin død. Den er gitt ut av en tidligere produsent, noe de etterlatte liker dårlig.

«Deliverance» heter låten som er del av en EP som blir gitt ut med Prince fredag. Ifølge Eonline ble musikken spilt inn mellom 2006 og 2008.

– Jeg tror «Deliverance» passer med alt som skjer i verden for tiden, og i lys av at det er et år siden han forlot oss. Jeg håper at det å høre Prince synge disse sangene vil trøste mange, sier Ian Boxhill, produsent ved Paisley Park, Prince sitt eget studio.

Les også: Prince - Slik var hans liv

Låtene vil bli gitt ut uavhengig, noe som var etter ønske fra artisten selv.

– Prince fortalte meg at han hver kveld da han la seg tenkte på måter å unngå de store selskapene og få musikken direkte ut til publikum. Da vi vurderte hvordan vi skulle gi ut denne musikken valgte vi å gjøre det uavhengig siden det var det han ønsket.

Men utgivelsen blir ikke tatt godt i mot av verken Paisley Park eller hans etterlatte. I følge ABC har sammen varslet et søksmål, etter at de mener Boxhill forsøker å utnytte en eller flere sanger til egen vinning. Boxhill nekter å gi fra seg sangene, som artistens etterlatte mener tilhører dem.

Prince døde brått og uventet for et år siden. I forrige uke ble det kjent at hans egen lege angivelig skal ha innrømmet å ha gitt Prince piller ved å bruke livvaktens navn på resepter.

Hans overdosedød etterforskes fortsatt. Forrige uke ble hans søster Tyka intervjuet på ABC. Her fortalte hun at han for tre år siden hadde sagt til henne at han «har gjort alt han hadde tenkt til å gjøre» her på jorden.

– Faren min og Prince snakket alltid i slike gåter. Han visste han kom til å dø snart. Han forberedte meg, det er veldig klart.