VG anmelder «Stjernekamp» - låt for låt

VG-anmelder Stein Østbø triller terningkast etter hver opptreden i lørdagens «Stjernekamp». Jonas Skybakmoen stakk av med en sekser, mens Gunnhild Sundli røyk ut.

Lørdag kveld sendes det fjerde av totalt ti programmer i jakten på den neste vinneren av «Stjernekamp». Åtte artister er igjen i kampen, som i kveld kjøres i storband-sjangeren. Tidligere har Kash King Gashamura og Kate Gulbrandsen røket ut, i henholdsvis country og motown, denne sesongen.

Mens Jonas Skybakmoen fikk en 6-er av VGs anmelder, havnet Steinar Albrigtsen, Tomine Harket og Gunnhild Sundli blant de tre artistene med færrest stemmer, og Sundli ble den som måtte forlate konkurransen.

Dette er Stein Østbøs dom på storband-innsatsen:

8. Nicoline Berg Kaasin: «Tightrope»

(FIRE på terningen, på grunn av en teknisk feil legger terningen seg øverst i teksten.) Selvfølgelig har hun outfit-en til Janelle Monáe, også… Det forstyrrer litt når det tross alt handler om å skape noe som er sitt helt eget, selv om Nicoline nok er den som hittil er minst kjent blant høstens deltakere i «Stjernekamp». Stemmen derimot, den er på langt nær anonym i betydningen ukjent; hun er skarp, presis og med en egg som bør gjøre henne populær i hele bransjen. Kveldens forestilling var en stor prøvelse og ble tidvis for hektisk, men som sagt tidligere; denne dama kommer til å overraske utover høsten.

7. Håvard Bakke: «I'm Gonna Live Till I Die»

Dette er mannen som kommer nærmest Frank Sinatra i kveld. Håvard har en veldig fin mimikk og kroppsbeherskelse. Han holder igjen stemmen på en slik måte at vi nesten hadde håpet at han skulle synge rock i kveld også. Håvard fremstår i kveld som den perfekte, autoritære vokal-leder av et storband, der andre kanskje har vært litt for opptatt av å tenke på begge sider. Nå mangler bare det antydende og lavmælte trøkket (!) fra de egentlige klassikerne. Det er da dette blir kunst.

Tomine Harket: – Tenkte at folk bare så puppene.

6. Marian Aas Hansen: «Minnie the Moocher»

Langt unna Cab Calloway, dette. Men en vokalprestasjon som virkelig avslører hvorfor Marian får tilbud etter tilbud i showbransjen, ettersom dette er en prikkfri, dog veldig ren, versjon av klassikeren om Minnie. Men hun klarer å kombinere skuespillertalentet med sangtalentet på en måte som kommer til å føre henne langt frem i denne konkurransen. Som tross alt ikke har mange tilsvarende stemmebånd som denne damen.

5. Jonas Skybakmoen: «I Put a Spell On You»

Her har vi mannen med hjertet utenpå skjorta igjen – det ligger faktisk i skjortelomma, som har ramlet av hele kostymet. Gravalvorlig og desperat, deretter manisk på vei mot et feilslått selvmord, så hjertesørgende. Og han synger med bandet, ikke mot det. Utrolig balansert, tilbakeholdent vilt og fabelaktig. Screamin’ Jay Hawkins har en uekte sønn i Trondheim. Fakta f.

4. Steinar Albrigsten: «L-O-V-E»

Steinar har sine naturlige crooner-evner – og redder seg inn på det. Intonasjonen er det heller ingenting å si på. Men som spydspiss for et storband må man ha flere showmanship-evner enn det Steinar viste i kveld. Steinar virker matt, nesten sliten. Energien han har vist tidligere i Stjernekamp er nesten helt borte. Du trenger ikke å kunne danse for å lede et storband, men det er da lov å bevege seg.

3. Tomine Harket: «I'm In The Mood for Love»

Høstens store overraskelse i «Stjernekamp» gjør det selvfølgelig igjen; overrasker. For her blir honning til fløyel, og begge ting er jo å foretrekke. Både Nat King Coles honning og Tomines fløyel, altså. Samtidig behersker hun stemmen sin på en imponerende måte, mulig at hun har lært litt underveis av sin far, Morten. Tomine vet hele tiden at hun har mer inne, men bruker det aldri når det ikke passer. Og sødmen hennes er ubetalelig, ikke kjedelig. Det er slike stemmer som når litt lenger ut enn Sinsen-krysset. På grunn av særpreget. Sannsynligvis er det derfor hun aldri har meldt seg på i «Idol». heller. En nytelse!

2. Gunnhild Sundli: «It's Oh So Quiet»

De aller fleste kjenner selvfølgelig denne via Björk, men originalen er jo eldre enn som så. Typisk at nettopp Gunnhild tar et skritt utenfor allfarvei – hele hennes artisttype er slik, akkurat som Björk er. Og mentor Wendelboe påpeker endelig pusteteknikken hennes, som nå tones ned og er helt borte – med unntak av noen temmelig sterke hysj-lyder. Men selv om Björk er den åpenbare inspirasjonen her, kommer den gode, gamle Gunnhild frem igjen med sin sedvanlige selvtillit. Dynamikken mellom stillheten og eksplosjonene fungerer perfekt. Gunnhild har fått tilbake blikket!

1. Knut Anders: «For Once In My Life»

Ah, Stevie Wonder og The Temptations. Bennett og Sinatra. Croonerne bak denne låten er ikke av de minste, men Knut Anders gjør ikke helt skam på forgjengerne, på tross av en nervøs og statisk åpning. Timingen tilhører ikke akkurat Sinatra. men Knut Anders gjør klokt i å holde tilbake stemmevolumet slik at resten av showet kommer til sin rett. For jeg mistenker at mentor Jens Wendelboe nikker mer rytmisk til sitt eget orkester enn til solisten. Ikke helt hjemmebane for Knut Anders, men et modig forsøk fra hans interessesfæres reservebenk.